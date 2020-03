BRAWO

Havelsee Am späten Freitagabend kam es gegen 23.15 Uhr in Havelsee im Kreisverkehr an der B102 zu einem Unfall, als ein PKW-Opel aus unbekannter Ursache über die Mittelinsel fuhr und dort mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Anschließend kam er im Straßengraben zum Stehen. Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass sich am Fahrzeug drei männliche Personen, 28, 35 und 45 Jahre, befanden, die beim Unfall unverletzt bleiben.

Wer das Fahrzeug geführt hat, ist derzeit noch unklar. Für das Fahrzeug, das in Polen zugelassen war, besteht keine gültige Haftpflichtversicherung. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und erstatte Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung. Der PKW wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Bei dem 35-jährigen Mann wurde zudem ein Elektroschocker, getarnt als Taschenlampe, aufgefunden. Der Gegenstand wurde beschlagnahmt und stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg fortgeführt.