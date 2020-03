Thomas Becker

Parey Sterngucker müssen sich in Bescheidenheit üben in diesen Tagen. Während es im Januar noch einige klare und ruhige Nächte mit tollem Sternenhimmel über dem Westhavelland gab, glänzte der Februar in erster Linie mit Wind, Regen und wolkenverhangenen Nächten. Bleibt zu hoffen, dass der März sich wieder etwas gnädiger zeigt.

Dann böte sich am 18. und 19. März in der Morgendämmerung die Chance, eine schöne Planetenkonstellation zu beobachten. Am 18. stehen Jupiter, Mars und die Mondsichel auf engem Raum in einer Reihe. Ein Stück weiter links ist zudem der Ringplanet Saturn zu finden. Dieser bekommt dann am 19. Besuch vom weiter abnehmenden Mond. Am 20. März schließlich stehen sich Mars und Jupiter besonders nahe, da der schnellere Mars den Jupiter überholt.

Wer im Abstand weniger Tage diese beiden Himmelskörper beobachtet, kann sehr gut die Bewegungen der beiden Planeten studieren. Zum Ende des Monats nähert sich der Mars dann dem Saturn. Jupiter ist dabei der hellste der drei Planeten und leuchtend strahlend weiß. Mars erscheint deutlich schwächer in einem orangefarbenen Farbton. Alle drei Planeten sind aber leicht mit bloßen Auge zu sehen.

Am 28. März ist der "Tag der Astronomie", an dem deutschlandweit Planetarien und Sternwarten ihre Türen für Besucher öffnen. Auch im Sternenpark Westhavelland finden an diesem Tag zwei Veranstaltungen statt. Das Motto des Aktionstages lautet "Venus, Mond und die sieben Schwestern" und deutet auf eine weitere sehenswerte Konstellation hin.

An diesem Abend stehen die Mondsichel, der Abendstern Venus und der als "Sieben Schwestern oder Siebengestirn" bezeichnete Sternhaufen der Plejaden in einem rechtwinkligen Dreieck nahe beieinander. Vielleicht ist auch noch das Zodiakallicht zu erkennen, obwohl der Mond mit seinem Licht sie Sichtbarkeit wohl deutlich erschweren wird. Dafür sind die Abende in der Monatsmitte besser geeignet.

Am 20. März um 4.50 Uhr schließlich beginnt der kalendarische Frühling. Zu diesem Zeitpunkt überquert die Sonne den Himmelsäquator in nördliche Richtung. Tag und Nacht sind überall auf der Welt gleich lang. Nicht zu vergessen ist die leidige Umstellung auf die Sommerzeit am 29. März, wenn die Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgestellt werden.

Monatsinformationen:

Mondphasen:

erstes Viertel am 2. März, Vollmond am 9. März, letztes Viertel am 16. März, Neumond am 24. März;

Veranstaltungen:

Freitag, 6. März, 19.00 Uhr: "Vollmondspaziergang" in Parey, mehr Infos auf www.zumnordlicht.com/sternenpark, Anmeldungen per E-Mail an info@zumnordlicht.com oder unter 0176/78935281;

Donnerstag, 26. März, 19.00 Uhr: "Öffentliche Beobachtung am Sternenhimmel",Vortrag/Beobachtung im Naturparkzentrum Milow, keine Anmeldung nötig;

Samstag, 28. März, 11.00 Uhr: "Tag der Astronomie" - Naturparkzentrum Milow, Sonnenbeobachtung und Vortrag. Eintritt frei! Anmeldungen unter 03386/211227 oder per E-Mail an npz@nabu-westhavelland.de;

Samstag, 28. März, 19.30 Uhr: "Sternenwanderung" in Strodehne (nur bei klarem Himmel), Anmeldungen per E-Mail an marion.werner@freenet.de oder telefonisch unter 033875/90192.