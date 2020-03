Hans-Jürgen Wodtke

Rathenow/Böhne Rathenows Ortsteil Böhne feiert seine Ersterwähung, die sich 2020 zum 650. Mal jährt. Das wird flankiert durch lokalhistorische Vorträge. Als Heimatforscher Wolfram Bleis im Gemeindezentrum referierte, wollten rund 70 Leute aus dem Haveldorf und umliegender Orte dabei sein.

Obgleich der Veranstaltungsraum an seine Kapazitätsgrenze gestoßen war, freute sich Böhnes Ortsvorsteher Christian Stachowiak über die große Resonanz bei Bleis’ Vortrag zur Besiedelung des Elb-Havel-Winkels. Und was die Zuhörerschar erfuhr, hatte durchaus das Potenzial für eine teilweise Neubestimmung der bisherigen Geschichtserkenntnisse über die Kolonisierung der Region zwischen Elbe und Havel, dem späteren Kreises Jerichow II.

In seinem reichlich bebilderten Vortrag widmete sich Bleis der mittelalterlichen Besiedlung dieses Gebiets von etwa 1000 bis 1200. Das ist zudem die Epoche, in der die Elbe immer wieder massiv ihr angestammtes Flussbett verließ und sich in Richtung Osten, bis in die Havelniederung, verlagerte. Den Wassermassen ausweichend, begannen deutsche Siedler aus den sächsischen und anhaltinischen, wie auch aus den nordwestdeutschen Gebieten, den Elb-Havel-Winkel in dieser Zeit endgültig zu besiedeln.

Damals wurde dieser Landstrich nur in geringem Maße von Slawen bevölkert. Dafür konnte Historiker Bleis gleich zu Beginn seines anderthalbstündigen Vortrags an Hand von heute noch existierenden Orten und bekannten Wüstungen, den Beweis antreten.

Wenn auch in den rund 200 Jahren der Besiedlung des Landstrichs verschiedene Herrscher siedlungsaktiv waren, blieb das Prinzip stets das gleiche. So siedelten diese stets, in ihren durch Eroberung oder anderwärtig erworbenen neuen Gebieten, Untertanen aus ihren Stammlanden an. Mit den angesiedelten Bewohnern wurden vielfach auch die Ortsnamen ihrer Herkunftsorte für die neuen Siedlungen im Land zwischen Elbe und Havel übernommen.

Eine Praxis, die uns heute nicht nur die Herkunftsorte der ersten Siedler, sondern auch unter Zuhilfenahme anderer geschichtsrelevanter Daten, den Zeitpunkt der Besiedlung relativ sicher bestimmen lassen kann. So konnte Wolfram Bleis seinen interessierten Zuhörern aufzeigen, dass es den Ort Böhne bereits seit etwa 1108 gegeben haben muss. Dieses Datum liegt damit deutlich vor der ersten urkundlichen Erwähnungen von 1370.

Kamen einst die ersten Böhner aus dem anhaltinischen Bone nach Böhne, wanderten beispielsweise die ersten Marqueder aus dem französischen Marquette-Les-Lille hier ein. Weitere Siedler, die aus dem heutigen nordöstlichen Teil Frankreichs und Belgiens ihren Wohnsitz hierher verlegten, beendeten zum Ende des 13. Jahrhunderts im Wesentlichen die inzwischen recht umfangreiche Besiedlung der Elb-Havel-Region.

In der abschließenden Fragerunde stellte sich für einige Zuhörer die Frage, was die Menschen damals wohl bewogen haben mag, ihre Heimat zu verlassen? Ob dieses immer freiwillig geschah, ist mehr als fraglich. Denn letztendlich waren die Dorfbewohner und damit mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in dieser Zeit des späten Mittelalters überwiegend Leibeigene, zumindest Abhängige ihres jeweiligen Herren. Wollte dieser nun seine Neuerwerbungen, im Land zwischen Havel und Elbe, gewinnbringend bewirtschaften, brauchte er dazu Menschen. Doch die ohnehin schwachbesiedelte Region war durch die vorangegangenen Eroberungskämpfe stark ausgeblutet. Zudem brauchten die Herrscher der neuen Gebiete gottesfürchtige und damit leicht lenkbare Kolonisatoren, denen sie nach Belieben Vorgaben und Auflagen machen konnten. Damit hatten unsere Altvorderen vor rund 900 Jahren kein leichtes Los in ihrer neuen, von oben herab, verordneten Heimat.

Mit dem nächsten öffentlichen Treff im Rahmen der Geschichtsreihe "Böhne 6-5-0" wollen die Veranstalter an das Kriegsende von vor 75 Jahren erinnern. Im Fokus der für Samstag, 16. Mai, geplanten Veranstaltung stehen die Geschehnisse der letzten Kriegstage, hier in der Region, besonders im Großraum des Haveldorfs Böhne.