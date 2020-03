Ruth Buder

Beeskow Wer schreibt denn noch Briefe mit der Hand und bringt sie zur Post? Zum Beispiel der Beeskower Burgschreiber Stefan Hornbach und der Woltersdorfer Jörn Harms. Die beiden Männer, der eine 33, der andere 83 Jahre alt, pflegen seit einem halben Jahr einen ganz besonderen Briefwechsel. Voneinander Kenntnis genommen haben sie über die Märkische Oderzeitung, in der der Burgschreiber "Briefe aus Beeskow" veröffentlichte. Diese sprachen MOZ-Leser Jörn Harms an und animierten ihn, zum Burgschreiber Kontakt aufzunehmen – per handgeschriebenem Brief. Hornbach antwortete natürlich, seitdem gingen etwa zehn Briefe hin und her.

"Lieber J." und "Lieber S.", so redeten sie die Männer ein halbes Jahr an, persönlich kannten sie sich nicht. Das änderte sich am Sonnabend während einer Veranstaltung auf der Burg Beeskow, wo es hieß "Ab die Post – in Briefen durch die Zeit". Magdalena Paluska vom Frankfurter Kleist-Museum las aus den mehr als zweihundert Jahre alten Briefen des Dichters Heinrich von Kleist, Stefan Hornbach gab Einblicke in seine noch jungen Briefe an Freunde und Verwandte und in solche, die er nie abgeschickt hat, die aber sehr witzig sind. Zum Beispiel an die namenlose Frau, die manchmal hinter den Stromkasten unter dem Fenster der Burgschreiberkemenate pinkelt, oder an den bekannten Maler Neo Rauch, von dem Hornbach gern ein Bild aus dem Beeskower Depot rauben würde – wegen der PR.

Als Hornbach das Publikum auffordert, mitgebrachte Briefe vorzulesen, tritt die Weichensdorferin Waltraud Johne ans Pult und zitiert zur großen Erheiterung aus ihren Liebesbriefchen von Dietmar aus dem Jahr 1954. Unter die rund 30 Gäste dieses Abends hatten sich auch Jörn Harms und seine Frau Faustina gemischt. Erst kurz vor Ende der Lesung gab sich der Woltersdorfer Brieffreund zu erkennen: Zum ersten Mal haben er und der Burgschreiber sich gesehen und miteinander gesprochen. Harms macht keinen Hehl aus seiner Leidenschaft: "Es ist so schön, Briefe zu schreiben und zu empfangen. Macht das!", animierte er. "Ich habe mit dem Briefeschreiben angefangen, als ich 1956 die DDR verlassen habe und meine Mutter zurücklassen musste", erzählt Harms. Seitdem korrespondiert er mit Freunden und Bekannten in aller Welt. Fast immer legt er seinen Korrespondenzen eine Zeichnung oder ein Gedicht bei. Alle Briefe, die er bekommt, hebt er auf. Alle, die er schreibt, kopiert er. "Ich hoffe, dass meine Nachfahren daran Interesse haben und sie nicht einfach im Container entsorgen", sagt der Senior.

Den Briefwechsel von fast 100 Jahren zwischen Vater und Sohn hat zum Beispiel der Installationskünstler Robert Abts aus Buchholz auf besondere Weise gerettet. Als er den schönen alten Koffer von einem Trödler kaufen wollte, musste er auch dessen Inhalt mitnehmen. Wegwerfen wollte er die Briefe und Karten nicht, er hat sie "bearbeitet", gefaltet, mit einem Tintenkiller verändert oder zu Asche verbrannt. Die Ergebnisse konnten sich die Besucher in verschiedenen beleuchteten Holzkisten, in seiner Mobile-Collage ansehen.

Abts, der gern mit dem arbeitet, "was schon da ist", gesteht, zu besonderen Anlässen auch selbst noch Briefe und Karten zu schreiben. "Ich finde, sich die Zeit zu nehmen, mit der Hand zu schreiben, ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung."