Brandenburg an der Havel

Mit Waschbrettbäuchen und schwingendem Hüftgold gewannen die Dabendorfer Männer den Pokal für den Publikumsliebling. Was man(n) unter dem Schottenrock trägt, können die Comedian Buam nach ihrer Performance hingegen beantworten. © Foto: E. Herrmann

Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Männerballett, das sind haarige Männerbeine, die im Tutu zu "Schwanensee" unbeholfen über die Bühne staksen? Weit gefehlt. Was die Teilnehmer des Männerballett-Turniers der Havelnarren in den letzten Jahren geboten haben, war sowohl sportlich als auch kreativ bemerkenswert.

Auch in diesem Jahr haben die Aktiven viel Zeit und Energie in die Vorbereitungen gesteckt und sich auf einen spannenden Wettkampf gefreut. Leider trafen nach und nach immer mehr Absagen der Vereine, auch sehr kurzfristige, aus "gesundheitlichen" Gründen und aus Angst vor dem Coronavirus ein.

Letztendlich reisten nur das Männerballett des Dabendorfer Karnevalsvereins und das Männerballett des Beelitzer Carneval Club zu dem Turnier an. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld mit dem Aktiven des KCH dem Männerballett, den Comedian Buam und denn Legendarios. "Wir standen kurz vor der Absage. Haben uns aber entschieden die Veranstaltung durchzuziehen", so der Vereinspräsident Hans-Günter Koch.

Das wohl zu Recht. Denn trotz des kleinen Teilnehmerfeldes und ohne Profi- Jury erlebte das Publikum eine abwechslungsreiche Show. Grund waren die ideenreichen Geschichten der Tanzvorführungen kombiniert mit gekonnten Schrittkombinationen, Hebefiguren, akrobatischen Einlagen und variantenreicher Kostümierung. Gefeiert und bejubelt wurden alle Teilnehmer. Vor allem aber die Mannen aus Dabendorf, die ihre durchtrainierten Waschbrettbäuche und schwingendes Hüftgold präsentierten und damit zu den Publikumslieblingen avancierten.

Die Beelitzer überzeugten das Publikum mit ihrem kunterbunten Clownskostüm und bekamen dafür den Pokal für das kreativste Outfit. Den Pokal für die größten Spaßvögel nahmen die Comedian Buam entgegen. "Deutschland sucht den Superstar" mit diesem Motto und ihrer Präsentation durften sich die KCH Legendarios über den Pokal für die originellste Idee freuen.