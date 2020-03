Carola Voigt

Schwedt (MOZ und Susanne Mey) Knapp 300 Einzelstarter aus mehr als 20 Vereinen Berlins, Brandenburgs sowie aus Polen waren in Schwedt am Start. Die meisten Sportler gingen bei den Jungen der AK 14 mit 21 Teilnehmern an den Start. Die Landesmeistertitel verteilten sich auf 17 Vereine, wobei der gastgebende Verein Wassersport PCK Schwedt mit acht Einzeltiteln, zwölf zweiten Plätzen und drei dritten Plätzen am erfolgreichsten war.

Die Schwedter Mannschaft bestand aus einer Mischung von Behinderten- und Freizeitsportlern, Kanuten und Ruderern. Höhepunkte aus Oderstädter Sicht waren die Rennen im Kinderbereich, wo Lara Kühn bei den 12-jährigen Mädchen den Titel errang und die Masters-Rennen, in denen Lucas Metze mit 0,4 Sekunden Rückstand und Frank Wustmann mit 0,2 Sekunden Rückstand jeweils ganz knapp den Sieg verpassten.

"Den absoluten Glanzpunkt für unser Team setzte Nora Beutel im Rennen der Frauen. Sie fuhr einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg mit fast einer Minute Vorsprung auf die Zweitplazierte", erzählte stolz der Vereinsvorsitzende Volker Englert.

Sebastian Girke rudert am Limit

Im Männerbereich startete der zweifache Sieger bei den Special-Olympics-World-Games in Los Angeles im Jahr 2015, Sebastian Girke. Nach einem Fahrradunfall war er monatelang verletzt, trainiert erst seit ein paar Wochen wieder. Er ging optimistisch ins Rennen. "Im Training hab ich für die 2000 Meter 6:49 min gebraucht. Das war ganz ordentlich", schätzte er ein. Er verbesserte sich (6:41,6), kam nach großem Kampf aber "nur" auf Platz 2 hinter dem Berliner (6:37,8).

Aufgelockert wurden die Meisterschaftsrennen durch den Fun-Familien-Zweier. Maik und Tim Rußbült holten hier Silber. Am VIP-Rennen nahmen für die Stadtwerke Schwedt Claudia Petrat, Nancy Schilling und Johnny Rösler sowie für die PCK-Raffinerie Josef Maily und Eric Sieger teil. Letztgenannter machte seinem Namen alle Ehre. Er war der Sieger über 500 m (1:35,9 min).

Den Pokal im Vereins-Mixed-Vierer gewann der Gastgeber mit Nora Beutel, Sylvia und Frank Wustmann und Lucas Metze. Hinzu kamen die Pokale im Kinder-Mixed-Vierer sowie im Fun-Fitness-Vierer. Im Schul-Vierer kam die Tabaluga-Schule Vierraden auf Platz 2.

"Ich möchte noch einen großen Dank an die vielen fleißigen Helfer und Sponsoren, sowie an unseren Moderator Gerhard Bowitzky richten", betonte Englert.