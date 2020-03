Bärbel Kraemer

Cammer In das Ferienhaus "Mühlenblick" in Cammer zogen am vergangenen Wochenende wie so oft Feriengäste ein. Was im ersten Augenblick nicht außergewöhnlich klingt, war es auf den zweiten Blick aber doch. Schließlich ging es schon wenig später zwar nicht turbulent, aber doch ziemlich lebendig im Haus zu. Eine Gruppe von Laienschauspielern aus Berlin hatten sich zum Arbeiten dort einquartiert. Und das bereits zum dritten mal.

Nachdem sich die Cammersche Abgeschiedenheit und Ruhe bei vorherigen Probewochenenden als inspirierend und die Kreativität befördernd herausgestellt hatte, entschied sich die Theatercompagnie "7hoch7" erneut für Probenwochenende in Cammer. "Die Internetverbindung ist hier nicht ganz so optimal, man wird nicht abgelenkt", so die Protagonisten scherzend. Seit 2014 gibt es die Gruppe, die aus Spaß an der Freude Theater spielt.

Doch zurück zu den Proben im Ferienhaus von Andreas Koska, der im Verlauf des Nachmittags natürlich auch interessiert den Kopf durch die Tür steckte. Das Wohnzimmer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in die Theaterbühne verwandelt. Stühle standen aufgereiht an einer Wand. Unter anderem für eine TV-Staatsanwältin, eine TV-Rechtsanwältin und einen TV-Rechtsanwalt. Mitten drin saß Alice Traps, die eigentlich als Vertreterin für Industriemaschinen ihr Brot verdient und durch einen Zufall in der Talk-Show landete. Auf die eigentliche Kandidatin der Fernsehshow, die zugleich eine Werbesendung ist, hatte man vergeblich gewartet und den frei gebliebenen Platz spontan mit Alice Traps besetzt. Die lässt sich ahnungslos und vollkommen arglos auf das Abenteuer Fernsehshow ein. Mit Folgen. Nicht nur wegen des Whiskys, der den Anwesenden immer wieder gereicht wird und Alice Traps Zunge löst.

"Over the Barrel" ist der Titel der Satirekomödie, die im Juni Premiere feiert und an vier Abenden in der Kulturfabrik Moabit in der Lehrter Straße in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs Premiere aufgeführt wird. Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor den Protagonisten von "7hoch7". Sie müssen Texte lernen, das Bühnenbild bauen, die Requisiten beschaffen. Das intensive Probenwochenende in Cammer brachte sie auf dem Weg dorthin ein gutes Stück weiter.

Abseits der sprichwörtlichen Bretter die die Welt bedeuten stehen die Laienschauspieler unter anderem als Lehrerin, Erzieherin, Büroleiterin, Physiker und als Geschäftsführer ihre Frau bzw. ihren Mann. Über ihre Leidenschaft für das Theater fand die Gruppe zusammen. Einige sind seit 2014 dabei, andere erst seit kurzem. Damals arbeiteten die Hobbyschauspieler noch unter Leitung einer Theaterpädagogin - heute stehen sie auf eigenen Füßen. Nach "Biedermann und die Brandstifter" von Dürrenmatt und "Sturm" von Shakespeare bringt die Gruppe in diesem Jahr die erste Eigenproduktion auf die Bühne. Regie führt Gregor Dilger. Zwischen den Szenen möchte der Regisseur immer wieder wissen, wie sich die Laienschauspieler in den einzelnen Szenen fühlen. Er gibt Tipps, sie stimmen sich untereinander ab - wer wo auf der Bühne steht, sich bewegt, ob bestimmte Situationen mehr Ruhe oder mehr Bewegung brauchen. Wer bei den Proben zuschaut, erlebt ein Theaterstück in der Entwicklung.

Dass sich die Protagonisten bereits vor Jahren für Cammer entschieden haben, war eher Zufall. Die Gegend war ihnen damals noch vollkommen unbekannt. Entscheidend war die Ruhe und die Nähe zu Berlin. "Und dann haben sie das Haus im Internet entdeckt und für ein Probenwochenende für ideal empfunden", erinnert sich Koska.