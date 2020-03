OGA

Oberhavel Die Ruhestörungen durch Jugendliche an öffentlichen Orten in Oranienburg, Leegebruch, Glienicke und Hohen Neuendorf haben in letzter Zeit für massive Beschwerden gesorgt.

Deshalb kontrollierte am vergangenen Wochenende die Polizei zusammen mit Mitarbeitern des jeweiligen Ordnungsamtes beliebte Treffpunkte in den vier Orten. Sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend waren die Beamten unterwegs. An allen Treffpunkten wurden laut Polizei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und geahndet.

Weil der Spielplatz in Leegebruch außerdem "erheblich" verunreinigt war, wurde den Jugendlichen dort ein Platzverweis erteilt.