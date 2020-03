René Wernitz

Rathenow (MOZ) Neulich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, nun in Potsdam-Mittelmark: Interessierte Leute erfuhren womöglich erstmals von der laufenden deutschlandweiten Suche nach einem Atommüll-Endlager. Zum Vortrag in Bad Belzig gastierte Jochen Stay von der Initiative "ausgestrahlt".

Anhand einer Karte zeigte Stay infrage kommende Regionen im Land Brandenburg. Denn zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle eignen sich nur Untergründe aus Granit, Salz oder Ton. Von letzterem gibt es auch bei Belzig und im Hohen Fläming reichlich.

Auf www.ausgestrahlt.de ist eine Karte zu finden, die zeigt, wie sich ein gelber Ton-Streifen auch ab Staaken, knapp südlich von Falkensee und Wustermark und nördlich von Potsdam, in westliche Richtung über Dallgow-Döberitz, Falkenrehde, Ketzin, Brandenburg an der Havel, Rathenow, Premnitz und Milower Land erstreckt. Der Streifen setzt sich hinter der Landesgrenze nach Westen und Norden fort. Im Norden Brandenburgs ist praktisch die ganze Prignitz voller Ton, Ostprignitz-Ruppin wird gestreift.

An die in Deutschland zu findende Endlagerstätte werden Mindestanforderungen gestellt. 300 Meter Gestein sollen zum Beispiel das Endlager von der Erdoberfläche trennen. Eine 100 Meter starke Schicht aus Granit, Salz oder Ton muss es umgeben. Bis zum Jahr 2031 soll die Entscheidung über das Lager fallen. Dann könnten ab 2050 die Abfälle dort eingelagert werden.

Die Suche nach einem Endlager startete durch das im März 2017 durch den Bundestag verabschiedete Standortauswahlgesetz (StandAG). Für die Suche zuständig ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE).

Laut deren Sprecherin Monika Hotopp würden sich in Deutschland rund 10.500 Tonnen hochradioaktiver Atommüll, darunter abgebrannte Brennelemente, zum großen Teil in überirdischen Zwischenlagern befinden. Stichwort: Castorbehälter. Für diese Abfälle müsse das Endlager gefunden werden, so Hoptopp auf BRAWO-Anfrage.

Frühestens Ende des dritten Quartals 2020 werde die BGE per Zwischenbericht eine erste Einschätzung hinsichtlich der weiteren Untersuchungswürdigkeit einzelner Teilgebiete abgeben können. Konkret zum Westhavelland: "Derzeit wird die Region behandelt wie jede andere: Es gilt das Prinzip der weißen Landkarte – das Westhavelland ist weder in der Auswahl noch draußen."

Hochradioaktiver Müll strahlt sehr lange. Die BGE sucht nach einem Standort, "der die bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre gewährleistetet. Am Ende kann also nur ein Standort als Endlager in Betracht kommen, an dem wir den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt vor radioaktiver Strahlung sicherstellen können", betont die BGE-Sprecherin.

Jochen Stay, der sich seit mehr als 30 Jahren gegen Atomtransporte und unsichere Atommüll-Lagerung engagiert, sagte in der mittelmärkischen Kreisstadt: "Auch Endlager können nur bedingt sicher sein. Deshalb verwende ich den Begriff nicht gern." Er empfahl den Bewohnern des Hohen Flämings eine frühzeitige Vernetzung und Einbindung von Experten.