Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Mal blubbert es hier, mal sprudelt es: Wasserfall, Wasserrutschen, Grotte, Whirlpools und Gegenstromkanal liefen vergangenen Sonntag auf Hochbetrieb. Das Marienbad sorgte zu seinem 20. Geburtstag bei den Besuchern für das Gefühl eines Kurzurlaubs – inklusive Animationsprogramm, denn mit jeder Menge Spannung, Spaß und Spiel war eine unvergessliche Geburtstagsfeier garantiert. Maskottchen "Balli" freute sich mit allen Verantwortlichen, dass viele Gäste der Einladung folgten.

Empfangen wurden sie schon im Foyer mit karibischer Livemusik. Nach einem kurzen Abstecher ins warme Wasser und einer Wasserschlacht, raus aus dem Becken, ganz schnell am Glücksrad gedreht, dann beim Fotoshooting oder bei der Luftballontombola mitgemacht. Das "Team Ecki" animierte derweil zu Spielwettbewerben im und auf dem Wasser. Zwischendurch boten Piratenspiele Abwechslung bis zum Wasserrutsch-Wettbewerb.

Wer dann noch nicht müde war, konnte sich in der 25-Meter-Halle am 32 Meter langen Hindernisparcours austoben. So oder so – guter Schlaf war dank des abwechslungsreichen Programms garantiert. Das gesamte Marienbad-Team freut sich auch in den kommenden Jahren wieder über zahlreiche Besucher und garantiert den perfekten Badespaß.

Alle Bilder von der großen Marienbad-Geburtstagsparty zum 20. Jubiläum sind unter www.moz.de/fotos zu finden.