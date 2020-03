Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) In der vergangenen Woche gab es "ein weiteres sehr konstruktives Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zum Neubau der Brücke am Altstadt Bahnhof", darüber informierte Oberbürgermeister Steffen Scheller die Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung. Seitens des Landesbetriebes werde derzeit "sehr intensiv an der Bauwerksprüfung der derzeitigen Brücke gearbeitet." Aktuell laufe nach dem äußeren Baukörper mit zwei Trupps Brückenprüfern "die sehr auf-wendige Untersuchung der Hohlkammern und darin liegenden Stahlverspannung. Die anschließende Analyse und Auswertung sämtlicher Messdaten soll dann im März erfolgen und im April die voll-ständige objektbezogene Bauwerksprüfung vorgelegt werden", so Scheller. Noch sei es aber zu früh darüber zu spekulieren, ob die Brücke bis zu Neubau wieder zumindest teilweise für den Verkehr geöffnet werden kann.

Der Landesbetrieb hat bei dem Treffen auch die weiteren Details des Neubaus vorgestellt. Scheller führte dazu aus: "So soll das neue Bauwerk nicht mehr als ein zusammen-hängender Koloss errichtet werden, sondern in drei einzelnen Körpern: Je eine Brücke pro Fahrtrichtung sowie eine parallel für die Straßenbahn." Äußerlich solle der Neubau der jetzigen Brücke ähnlich sehen, die neue Konstruktion habe aber zahlreiche statische und bautechnische Vorteile. Östlich der Zanderstraße soll es dann eine neue Rampe geben, die früher fertiggestellt werden soll, "um so den Verkehrsfluss der B102 während des Abrisses und Neubaus der Brücke selbst gewährleisten zu können", so Scheller und weiter: "Wir haben stadtseits mehrfach darauf hingewiesen, einzelne Abschnitte des Bauvorhabens vorzuziehen und schon mit Planungen und Umsetzungsüberlegungen zu beginnen, auch wenn der komplette Neubau erst 2022 beginnt." Sein persönlicher Eindruck sei, "dass unsere Anforderungen für den Verkehrsknoten B1/B102 seitens des Landesbetriebes sehr ernst genommen werden und man auch an diesen Vorab-Maßnahmen bzw. an dem Vorziehen von einzelnen Teilen des Neubaus intensiv arbeitet", so Scheller abschließend.