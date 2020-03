dpa

Berlin (dpa) Der erste bekannte Berliner Coronavirus-Patient wird auf einer Isolierstation im Virchow-Klinikum der Charité behandelt.

Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag in Berlin. Der Mann sei zunächst mit untypischen Symptomen in die inzwischen geschlossene Notaufnahme gekommen. Aber da die Charité Influenza- mit Coronavirus-Tests verbinde, sei die Infektion festgestellt worden. "Ohne diese interne Regelung, einen Paralleltest durchzuführen, würde der Patient wahrscheinlich immer noch unerkannt zu Hause sein", sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei. Der Fall sei zufällig entdeckt worden. Wie der Mann sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert habe, wisse man nicht. "Es gibt eine leise Spur nach Nordrhein-Westfalen", sagte Frei. Die Eltern des Mannes leben dort und hatten ihn besucht.

60 Kontaktpersonen sind laut Kalayci inzwischen identifiziert worden. Diese müssten noch untersucht werden.

Das Brandenburger Bildungsministerium hat Kitas, Schulen und andere Gemeinschaftseinrichtungen aufgefordert, bei Verdacht auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus oder Krankheitsfällen sofort das zuständige Gesundheitsamt zu informieren. In einem Schreiben des Ministeriums vom Montag an die Einrichtungen zum Umgang mit dem Virus heißt es etwa: „Die Gesundheitsämter bewerten die Gefährdung und beraten über eventuell erforderliche weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung der Infektionskrankheit zu verhindern. Im schlimmsten Fall können sie die Schließung einer Einrichtung anordnen.“ Die Gesundheitsämter hätten alle aktuellen Informationen und würden vom Gesundheitsministerium regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am vergangenen Donnerstag einen Einsatzstab zum Coronavirus eingesetzt. Der Einsatzstab mit Experten aus verschiedenen Referaten des Gesundheitsministeriums soll den Pandemieplan Brandenburgs an das neuartige Virus anpassen. Dieser Plan regelt, wie Kommunen und Kliniken im Falle eines Ausbruchs der Krankheit vorzugehen haben.

Coronavirus-Fall im Tropical Islands

Zudem wurde bekannt, dass einer der Coronavirus-Infizierten aus Nordrhein-Westfalen sich kürzlich im Brandenburger Erlebnisbad Tropical Islands aufgehalten hatte. Fast hundert Mitarbeiter wurden daraufhin auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Das zuständige Landratsamt in Lübben erwartet an diesem Montag erste Ergebnisse.

Die im Land Brandenburg zuständigen Stellen stehen nach Angaben des Ministeriums in engem Kontakt zum Robert Koch-Institut (RKI), zum Bundesgesundheitsministerium und zu anderen Bundesländern. In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte seien die Krankenhäuser und die Vertragsärzte des Landes in die weitere Planung einbezogen worden.