Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) An zwei Autos, die am Sonntag auf dem Krankenhaus-Parkplatz an der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße parkten, sind am Sonntag beschädigt worden. An einem Mazda und an einem VW wurden jeweils der Heckscheibenwischer abgebrochen. Damit sind dann anschließend das Heck des Mazda und der Lack des VW zerkratzt worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2 500 Euro geschätzt.Die Kriminalpolizei ermittelt. In den zurückliegenden Monaten kam es in Neuruppin, vor allem in der Nähe des Krankenhauses, häufiger zu solchen Vorfällen.