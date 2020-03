Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Brandenburgischen Gedenkstätten bereiten sich auf den 75. Jahrestag der Befreiung vor und laden die Besucher mit einem umfangreichen Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm ein, sich mit der jüngeren deutschen Geschichte, der nationalsozialitischen Gewaltherrschaft, der Shoa und der Befreiung auseinanderzusetzen. Der Jahrestag bietet gleichzeitig die Möglichkeit, Lehren für die Gegenwart zu ziehen.

"Für die Herausforderungen der Gesellschaft ist die Arbeit der Gedenkstätten so wichtig wie nie zuvor", sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Montag bei der Jahrespressekonferenz der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in in Potsdam.

Mit 3,8 Millionen Euro beteiligt sich das Land in diesem Jahr an der Arbeit der Gedenkstätten. "Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Erinnerung nicht verblasst", sagte Manja Schüle. Etwa 50 Zeitzeugen, die die Haft in Ravensbrück und Sachsenhausen überlebten, werden zu den Jahrestagen vom 18. bis 20. April in den beiden Gedenkstätten erwartet. In Zeitzeugengesprächen werden einige auch vor Publikum an ihre Lagerhaft erinnern. Das sei vermutlich eine der letzten Möglichkeiten dazu, sagt Stiftungsdirektor Axel Drecoll. "Die meisten Überlebenden sind jetzt 95 bis 100 Jahre alt."

Drecoll sagte mit Blick auf die Gegenwart, dass Überlebende und auch deren Familien sehr genau die politischen Entwicklungen in Deutschland und die Erinnerungskultur in den Gedenkstätten beobachteten. "Sie machen sich große Sorgen", sagte Drecoll. Relativierung und Leugnung von Geschichte seien eine Herausforderung für die Gedenkstätten, sagte Manja Schüle. Der Umgang damit sei aber eine nationale Frage. Deshalb plane sie eine Tagung aller deutschen NS-Gedenkstätten in Potsdam und hoffe dafür auf Unterstützung des Bundes, so die Ministerin. Bereits jetzt würden die Gedenkstätten einen wichtigen Beitrag für eine aufgeklärte Gesellschaft leisten. "Das respektvolle und solidarische Miteinander muss unser Vermittlungsziel sein", erklärte Drecoll.

Mit der gemeinsamen Sonderausstellung "Bruchstücke ’45" sollen in den fünf Brandenburgischen Gedenkstätten jeweils neun Objekte über Lageralltag und Inhaftierung erzählen. Dabei solle die Perspektive der Opfer eingenommen werden, aber auch die Rolle der Bevölkerung erklärt werden, kündigte Drecoll an. Insgesamt ermögliche dieses Gemeinschaftsprojekt eine inhaltliche und topographische Weite von Wittstock/Dosse bis Jamlitz/Lieberose, so Drecoll. "Wir sind der Wissensspeicher der Region."Im kommenden Jahr werden alle 45 Gegenstände dann gemeinsam zunächst in Sachsenhausen anschließend im Haus der Brandenburgischen Geschichte in Potsdam zu sehen sein.

Zum Jahrestag wird es neben den Zeitzeugengesprächen einige besondere Programmhöhepunkte geben. So spielt am 18. April ab 18.30 Uhr im Neuen Museum der Gedenkstätte Sachsenhausen das "Moka Efti Orchestra" (bekannt aus "Babylon Berlin") in den Konzentrationslagern entstandene Lieder und im Nationalsozialismus verfemte Musik. In Ravensbrück wird die 95-jährige Überlebende Ester Bejarano mit der deutsch-italienischen Rapgruppe "Microphone Mafia" jüdische Volkslieder und Arbeiterlieder rappen. "Das wird sensationell", freute sich die in diesem Jahr aus dem Amt scheidende Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück Insa Eschebach.

Das komplette Programm zum Jahrestag ist nachzulesen unter www.stiftung-bg.de