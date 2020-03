MOZ

Strausberg Am Sonntagnachmittag versuchte eine 13-Jährige, sich mit Hilfe von zusammengeknoteten Leinentüchern vom 3. In den 2. Stock abzuseilen.

Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus im Albin-Köbis-Ring, welches sie aus dem Fenster heraus verlassen wollte. Als die Polizei eintraf, war von dieser Szene nichts zu sehen. Über die geschlossene Wohnungstür erfuhren die Beamten, dass noch ein Schlüssel im Briefkasten liegen müsse. Mit diesem Schlüssel wurde die Wohnungstür geöffnet. Um das aufgebrachte Mädchen kümmerten sich Rettungskräfte. Nun erschien auch der Vater der 13- Jährigen. Er hatte sie versehentlich eingeschlossen. Sie wurde an den Kinder- Jugend- Notdienst übergeben. In der Wohnung fand die Polizei Betäubungsmittel und einen Schlagring. Diese Gegenstände stellte die Polizei sicher. Der Vater wurde vorläufig festgenommen und in der Nacht zum 2. März mit drei Anzeigen entlassen.