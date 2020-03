René Wernitz

Rathenow (MOZ) Sonntagfrüh in Rathenow: Ein 29-jähriger Daihatsu-Fahrer gerät in der Milower Straße in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellen ihren richtigen Riecher unter Beweis. Denn der Mann pustet sich auf 1,69 Promille. Weiterhin stellt sich heraus, dass die verwendeten Kennzeichen nicht zum angehaltenen Daihatsu gehören. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.