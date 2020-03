MOZ

Frankfurt (Oder) Zwei Frauen wurden am Sonntagabend Opfer von Handtaschenrauben.

So war eine 80-Jährige, gegen 19:00 Uhr, zu Fuß in der Ziegelstraße unterwegs gewesen, als ein unbekannter Mann ihr von hinten kommend die Handtasche entriss. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Täter dann über einen Hausdurchgang in die Berliner Straße. Bei der Fahndung nach dem Täter fanden Polizisten die Handtasche der Frau und stellten sie sicher. Die Frau blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beträgt zirka 20 Euro.

Ein zweiter, ähnlich gelagerter Sachverhalt ereignete sich wenig später, gegen 20:40 Uhr, auf dem Brunnenplatz. Auch hier war es ein männlicher Täter, der von hinten an die Frau herantrat, um ihr die Handtasche zu entreißen. Die Fahndung nach dem Räuber, auch mit Hilfe eines Fährtenhundes, führte nicht auf die Spur des Mannes. Jedoch fanden die Polizisten die Handtasche der 17-Jährigen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.