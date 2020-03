MOZ

Erkner (MOZ) Ein mit Skimaske maskierter Mann hat am Sonntag gegen 20.15 Uhr eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Erkner überfallen. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt eines Messers vom Ladenpersonal die Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte kam der Forderung nach und blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Kriminaltechniker waren am Tatort zur Spurensicherung eingesetzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ungefähr 1,83 Meter groß, korpulentmarkante, rauchige Stimme, helle Hautfarbe, sprach akzentfreies Deutsch, hellblaue Hose mit Löchern und schwarze Oberbekleidung mit Kapuze.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an die zuständige Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) unter Telefon 03361 5680 zu wenden.