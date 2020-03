MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gleich drei Mal hat ein 32-Jähriger die Frankfurter Polizei am Sonntag in Atem gehalten. So warf er in der Gartenstraße Steine gegen vier Fenster des Jobcenters und verursachte dabei Schäden in Höhe von 5000 Euro. Darüber wurde die Polizei gegen 9.30 Uhr informiert.

Noch während der Anzeigenaufnahme wurden die Polizisten jedoch zu einem weiteren Einsatz gerufen. Hier hatte der bis dato noch Unbekannte am Oberkirchplatz eine verglaste Eingangstür versucht einzuwerfen und dabei einen Schaden von geschätzt 1000 Euro verursacht. Die Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Mannes, jedoch ergaben sich erste Hinweise zu seiner Person.

Gegen 15.30 Uhr war es dann erneut der 32-Jährige, der einen Polizeieinsatz auslöste. Am Standort der Polizeidirektion Ost warf der Mann in der Nuhnenstraße Steine gegen Scheiben eines Gebäudes der Polizei. Dabei wurde das Sicherheitsglas von 15 Scheiben beschädigt. Die Polizisten konnten den Randalierer in der Nähe des Tatorts stellen und nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann ist jetzt in einem Krankenhaus, wo ihm ärztliche Hilfe zu Teil werden kann.

Nach ersten Erkenntnissen werden ihm alle drei Taten zugeordnet. Die Polizei ermittelt in den drei Fällen wegen Sachbeschädigung, bzw. gemeinschädlicher Sachbeschädigung.