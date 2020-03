Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Brandenburg und den umliegenden Gemeinden ist im Februar dieses Jahres weiter zurückgegangen und sank von 4059 im Januar auf 3965 im Februar. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Geschäftsstelle der Bundesagentur für Arbeit hervor, die Teamleiter Sören Kirchner am Freitag vorlegte. Noch vor einem Jahr waren es 4326 Männer und Frauen. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent, im Januar lag sie bei 6,9 Prozent und im Februar 2019 noch bei 7,4 Prozent. Das gleiche Bild bietet sich bei einem Blick auf die Zahlen der Behörde ausschließlich für die Stadt Brandenburg. Hier waren im vergangenen Monat 2889 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 66 weniger als noch im Januar. Im Januar 2019 waren es noch 3157. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent. Diese lag im Januar noch bei 8,0 Prozent, vor einem Jahr betrug sie noch 8,5 Prozent.

Auch der Jobcenter-Geschäftsführer zeigte sich ob der neuen Zahlen aus seiner Behörde hoch erfreut. So verzeichnete das Jobcenter für den Februar dieses Jahres 2079 arbeitslose Männer und Frauen, 43 weniger als im Januar. Noch vor einem Jahr lag die Zahl bei 2275. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent, im Januar lag sie bei 5,7 Prozent und im Februar 2019 bei 6,1 Prozent.

Damit ist die Arbeitslosigkeit insgesamt so gering wie nie zuvor in einem Februar seit Beginn der Aufzeichnungen. Sören Kirchner und Michael Glaser führen das unter anderem darauf zurück, dass bei den Arbeitgebern zumindest ein leichtes Umdenken eingesetzt hat. So werden Arbeitnehmer nicht mehr wie früher über die Wintermonate entlassen und dann zum Frühjahr wiedereingestellt. Um auch weiterhin Fachkräfte halten und gewinnen zu können, müssen die Arbeitgeber aber noch viel weiter umdenken, so die beiden Arbeitsmarktexperten. Neben Fachkräften aus dem Ausland zählen sie dazu auch den Wettbewerb und die Schaffung von beruflichen Perspektiven und Anreizen. Andernfalls rechnen sie in etwa drei bis fünf Jahren mit einschneidenden Auswirkungen. Deutlich macht das auch die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen. 213 wurden im Februar neu gemeldet, 72 mehr als im Januar und auch 70 mehr als noch im Februar vor einem Jahr. Dem gegenüber steht ein immer kleiner werdender Pool an Arbeitslosen, wobei der Anteil an Langzeitarbeitslosen mit intensivem Betreuungsbedarf im Jobcenter mit 879 Männern und Frauen - wenn auch kontinuierlich geringer werdend - noch immer einen Anteil von 42,3 Prozent ausmacht.