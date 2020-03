Martin Terstegge\BRAWO

Bad Belzig Da ist den Handballern des MBSV Belzig am Samstagabend die Sensation in der Verbandsliga gelungen. Sie gingen als klarer Außenseiter in die Heimpartie gegen den SV Chemie Guben 1990 und schickten den Tabellendritten mit einer 30:32-Niederlage auf die Heimreise.

Danach sah es nach der Anfangsphase nicht aus. Nach zweieinhalb Minuten führten die Gubener mit 3:0. Beim Stand von 2:4 sah sich Trainer Denis Wandersee bereits in der 7. Minute genötigt seine erste Auszeit zu nehmen. "Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Gegenwehr in der Abwehr geleistet, dass musste ich meinen Spielern noch einmal einschärfen, näher am Gegenspieler dran zu sein."

Doch nach dem "Wachmacher" war seine Mannschaft da. Sie agierte in der Defensive mit der riskanten 3-2-1-Variante, doch die Bad Belziger sollten so den gefährlichen Rückraum des Chemie-Teams aus der Partie nehmen - was auch gelang. Die Bälle, die noch auf den MBSV-Kasten kamen, wurden zu einer sicheren Beute von Schlussmann Billy Kamradt, der über die gesamten 60 Minuten die Gäste in die Verzweiflung trieb.

Durch die starke Deckung kamen die Hausherren immer wieder in den schnellen Gegenstoß, wo sich Dominik Starick und Maximilian Kernke auszeichnen konnten. In der Offensive erwischte aber auch Lucas Dailbor einen "Sahnetag". Da Wandersee Robert Schlünz und Jannes Wernicke am Kreis spielen ließ, nutze Dalibor auf Außen beziehungsweise halbrechts seine Freiheiten. Sage und schreibe zwölf Treffer verbuchte der junge Mann auf seinem Torkonto an diesem Abend.

Die Oderstädter zeigten sich überrascht, wirkten in vielen Phasen hilflos. In der 12. Minute glich Dalibor zum 6:6 aus, daraus wurde bis zur 23. Minute eine 17:10-Führung. Bis zur Halbzeit konnten die Gubener noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, verkürzten den Rückstand minimal auf 14:19.

Die bange Frage, die sich die einheimischen Fans stellten: Können die Bad Belziger das hohe Niveau auch nach dem Seitenwechsel halten? Um es vorweg zu nehmen, in Teilen schon. Noch zu Beginn der zweiten Hälfte spulten sie weiter ihr Programm ab, konnten jedes Gegentor kontern. Doch plötzlich hieß es Mitte des Abschnitts nur noch 24:22 (45.) für die Gastgeber. Aber trotz der hohen Belastung - angesichts des Kaders ließ Denis Wandersee seine Sieben fast durchspielen - konnten sich die MBSV-Spieler wieder selbst wach rütteln. Sie hielten den Favoriten auf Distanz, der so gezwungen war mit fortschreitender Spielzeit risikoreicher zu spielen.

In der 56. Minute markierte Wernicke das 31:27, doch noch gaben sich die Gäste nicht geschlagen. Nach einigen Fehlwürfen der Hausherren trafen sie in der Schlussminute zum 30:31, doch Colin Meyer behielt im Anschluss die Nerven, markierte das 32:30.

Riesengroßer Jubel dann am Ende bei den Bad Belzigern, die gesehen haben, dass man es mit einer tollen Teamleistung weit bringen kann. Dennoch ragten aus der Mannschaft zwei Akteure heraus. Billy Kamradt, der im MBSV-Kasten über sich hinaus wuchs und natürlich Lucas Dalibor, der immer zum richtigen Zeitpunkt erfolgreich abschloss.

Kommenden Sonntag (8. März) wartet die nächste schwere Aufgabe, es geht zum Tabellenvierten SV Blau-Weiß Dahlewitz. Doch mit einer ähnlichen Darbietung muss den MBSV-Handballern in Dahlewitz nicht bange werden.