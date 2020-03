Martin Terstegge\BRAWO

Bad Belzig Das hatten sich die Handballerinnen des MBSV Belzig am vergangenen Sonnabend anders vorgestellt, in ihrem Heimspiel gegen den TSV Germania Massen. Mit einem Erfolg sollte eigentlich der 5. Platz in der Brandenburgliga gefestigt werden.

Es kam jedoch anders, wofür es einige Ursachen gab. Zum einen bekamen die Gastgeberinnen die Massenerin Maria Stary nicht in den Griff, die insgesamt 14 Treffer beisteuerte. Doch bis zur 20. Minute blieb Trainer Denis Wandersee noch ruhig, da führte sein Team mit 14:10. Aber dann verletzte sich die Rückraumspielerin Josefine Hoffmann, die zu diesem Zeitpunkt klug Regie führte und selbst immer wieder für Gefahr sorgte. Doch nach ihrem Ausfall, es wird ein Bänderriss im Fuß vermutet, konnte keine andere MBSV-Spielerin die Lücke schließen.

In den verbleibenden zehn Minuten bis zur Halbzeit nutzte die Gäste die Verunsicherung und gingen ihrerseits mit 19:17 in Führung. Doch zwei Tore Rückstand sind im Handball "kein Ding" und so versuchte Wandersee in der Kabine mit aufmunternden Worten neuem Elan zu verleihen.

Die Bad Belzigerinnen kamen auch wesentlich besser aus der Pause. Viel lief nun über Jasmin Melzer. Lisa Hermann und Jessica Zithier, die den Vorsprung bis zur 40. Minute auf 25:21 ausbauten. Es war jedoch nur ein Strohfeuer, die Gäste stellten sich auf die drei guten MBSV-Werferinnen besser ein. Sie konnten sie nicht komplett aus dem Spiel nehmen, doch auf der Gegenseite machten es die Germania-Frauen besser. Sie lebten nicht nur von der Wurfstärke Maria Starys. Da sie häufig zwei Gegenspielerinnen auf sich zog, konnte sie so immer wieder ihre Mitspielerinnen einsetzten, die ebenfalls brav trafen.

Fünfeinhalb Minuten vor dem Ende gingen die Gäste mit 31:30 in Führung. Lisa Hermann und Pia Dalibor konnten den Rückstand noch zweimal ausgleichen, doch die Gäste glaubten nun an sich, markierten 80 Sekunden vor dem Ende das 33:32. Trotz der verbliebenen Restzeit gelang es den MBSV-Frauen nicht, wenigstens einen Punkt zu retten.

Trainer Wandersee war nach dem Abpfiff erst einmal bedient, wird aber das Geschehen nun in aller Ruhe mit der Mannschaft aufarbeiten. Schlimmer als der doppelte Punktverlust, ist aber der Ausfall von Josefine Hoffmann. Sollte sich der Bänderriss bestätigten, wäre es das wohl gewesen für diese Spielzeit.

Am kommenden Sonntag (8. März) stände die Partie beim Schlusslicht SV 63 Brandenburg.-West an. Angesichts der Personallage ist Wandersee bemüht das Spiel zu verlegen.

MBSV: Heinze, Schmidt, Meseberg, Utermark, Zithier 8, Borgwald, Hoffmann 4/2, Melzer 8, Dalibor 3/2, Hermann 7, Fiedler 2, Okowiak.