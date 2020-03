Martin Terstegge\BRAWO

Berlin Im Kellerduell der Oberliga Nordost trennten sich die Fußballer des Charlottenburger FC Hertha und BSC Süd 05 torlos. Doch auch wenn keine Treffer fielen, sahen die Besucher eine interessante, wenn auch keine hochklassige Partie.

Für Fußball auf höherem Niveau waren die Umstände nicht geschaffen. Der regennasse Rasen war sehr rutschig, die Aktiven beider Reihen hatten mit ihrer Standhaftigkeit zu kämpfen. Immer wieder rutschten sie beim Flanken oder Torschuss weg. So gab es im ersten Durchgang keine echte Möglichkeit zu registrieren. Daniel Wessel, der für den verletzten Toni Neubauer, den Süd-Kasten hütete, musste in der 17. Minute eingreifen, aber es war keine echte Herausforderung. Auf der Gegenseite ging der Versuch Lukas Kohlmanns, der diesmal als Spitze auftrat, ein paar Meter vorbei.

Nach dem Seitenwechsel näherten sich beide Mannschaften dann schon dem gegnerischen Tor an, wobei die Brandenburger sich eine Überzahl an Möglichkeiten erspielten. Otis Breustedt hatte mit seinem Schuss in der 51. Minute und wenig später mit seinem Freistoß (63.) ein wenig Pech, da fehlten nur Zentimeter, wie auch bei Kohlmann, der bei einer Eingabe knapp vorbei rutschte. Die Gäste waren nun voll in der Partie, der Führungstreffer lag förmlich in der Luft. In der 72. Minute kam Julian Hartmann nach einer Kohlmann-Ecke zum Kopfball, den der CFC-Schlussmann Kilian Pruschke glänzend parierte. Nur wenig später setzte sich der gute Breustedt durch und bei seiner Flanke auf Jonas Günther fehlte erneut nicht viel. In der 82. Minute war bei einem Freistoß von Gracjan Sebastian Horoszkiewicz wieder der CFC-Keeper Pruschke gerade noch mit den Fingern dran. Kurze Zeit gab es noch einmal Aufregung, als Dimos Damaras im Hertha-Strafraum gehalten wurde, doch eine ähnliche Szene gab es kurz davor auf der anderen Seite, wo ebenfalls der Pfiff ausblieb.

Das 0:0 hinterlässt jedoch zwiespältige Gefühle in den Reihen des BSC Süd 05. Man hat einerseits auswärts bei einem Mitabstiegskonkurrenten gepunktet, doch angesichts des Chancenplus’ hätte ein Sieg gut getan, zumal Stendal mit einem Auswärtssieg in Ludwigsfelde überraschte. Da die Tabelle noch eng ist, kann dieser Punkt sehr wertvoll gewesen sein, doch bei nur noch zwölf Spielen müssen nun auch Siege her, meinte nicht nur Mannschaftsleiter Dieter Seewald. Da bietet sich der kommende Sonnabend (7. März) geradezu an. Auf heimischer Anlage ist um 14 Uhr der SV Viktoria Seelow zu Gast, ein Kontrahent, der unbedingt besiegt werden muss.