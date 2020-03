BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Sonntagabend kam es gegen 22.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Pariser Straße zu einem Kellerbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Fahrradanhänger in Flammen geraten. Durch das Feuer kam es im Treppenhaus zu einer starken Rauchbildung. Die Bewohner des Hauses wurden durchden Brand nicht verletzt. Der Hauptstromverteiler des Hauses wurde jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert. Es wurden Ermittlungen zum Verdacht einer schweren Brandstiftung eingeleitet.