Brandenburg an der Havel Am Sonntagmittag wurde die Polizei in Brandenburg an der Havel über eine renitente Person informiert, die eine gemeinnützige Einrichtung in der Brandenburger Neustadt nicht verlassen wollte. Die 35-Jährigehatte für die Institution ohnehin ein Hausverbot erteilt bekommen, weshalb die Beamten einen Platzverweis aussprachen. Da er dem nicht nachkam, wurde er von den Polizisten vorübergehend in Gewahrsam genommen und zunächst zu einer Polizeidienststelle verbracht.