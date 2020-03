René Wernitz

Friesack (MOZ) In einem Regionalexpress kam es am Sonntagabend zum Aufeinandertreffen zweier Fußballfangruppen. Diese waren offenbar im Anschluss zweier unterschiedlicher Begegnungen auf dem Heimweg und kamen offenbar in Streit, wie es seitens der Polizei heißt. Dieser sei dahingehend eskaliert, dass der Fan der einen Mannschaft (22) zwei Fans der anderen Mannschaft (35, 46) jeweils ein Mal ins Gesicht schlug, so dass diese verletzt wurden. Medizinische Rettungskräfte kümmerten sich am Bahnhof Friesack um die die beiden Verletzten und brachten sie dann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.