Alexandra Gebhardt

Kirchmöser (BRAWO) Stolze Eltern und Freunde fieberten gemeinsam mit zufriedenen Lehrern und den frisch gebackenen Gesellen selbst am Freitag dem großen Moment entgegen: 19 Auszubildende der SPEMA Spezialmaschinenbau und Ausbildungs GmbH aus den Bereichsberufen Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker und Konstruktionsmechaniker wurden am Freitag im Alten Pumpenhaus in Kirchmöser feierlich frei gesprochen und konnten ihren Gesellenbrief entgegennehmen. Spema-Geschäftsführer Georg Wolter überreichte im Beisein von Dietlind Tiemann und Oberbürgermeister Steffen Scheller den jungen Facharbeitern ihre Zeugnisse – verbunden mit dem Wunsch, sie mögen der Region treu bleiben und sich ein Leben lang die Lust am Lernen bewahren: "Sie haben während Ihrer Ausbildungsjahre viel Fleiß und Ausdauer bewiesen und so fachliches Können erworben. Sie haben sich eine gute Basis geschaffen, doch Ihr beruflicher Erfolg wird künftig auch davon abhängen, wie Sie mit dem Gelernten umgehen und wie Sie Ihre fachlichen Kenntnisse stets auf den neuesten Stand bringen. Für uns als traditionsreicher Industriestandort und für die gesamte Wirtschaftsregion Westbrandenburg ist ein gut ausgebildeter Fachkräftenachwuchs ein bedeutsamer Standortfaktor."