Wolfgang Gumprich

Großwoltersdorf Flammkuchen, verschiedene Burger sowie Kuchen stehen auf der Speisekarte des Bistros "Growodo" in Großwoltersdorf.

"Wie haben die Abkürzung des Ortsnamens genommen, weil jeder hier den Ort so bezeichnet", sagt Carina Maltry (rechts), die mit ihrem Partner Jiri Maagh (links) das Lokal am Freitag eröffnete. "Wir verwenden, soweit wie möglich, Produkte aus der Region", sagt die Jung-Gastronomin. Im Sommer eröffnet die Sonnenterrasse. In der Regel ist freitags bis sonntags geöffnet. Regio-Nord-Chef Olaf Bechert begrüßte die Initiative. Die Zeichen stünden günstig, liege das Bistro doch auf dem Weg von Berlin nach Stechlin und ergänze so das gastronomische Angebot in der Region.