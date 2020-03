dpa

Potsdam (dpa) Mit Überlebenden der Konzentrationslager und zahlreichen Veranstaltungen wollen die Gedenkstätten in Brandenburg den 75. Jahrestag der Befreiung begehen.

"Es ist eine große Ehre für uns, dass rund 60 Überlebende die beschwerliche Reise auf sich nehmen und zu uns kommen werden", sagte der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, am Montag auf der Jahrespressekonferenz in Potsdam.

Die ehemaligen Häftlinge der Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen seien heute zwischen 95 und 100 Jahre alt. Es sei vielleicht die letzte Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, betonte Drecoll. "Sie stehen ganz im Zentrum dieses Jahrestages."

Der 8. Mai 1945 sei ohne Zweifel einer der wichtigsten Tage in der Geschichte des Landes Brandenburgs und Deutschlands, erklärte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Er erinnere an das Ende des Zweiten Weltkriegs und des jahrelangen Terrors durch den Nationalsozialismus.

Angesichts der Zunahme "politischer Provokationen der politischen Rechten und geschichtsrevisionistischer Interventionen durch einige Gedenkstättenbesucher" in den vergangenen Jahren unterstrich Schüle die Bedeutung der Erinnerungsarbeit. Denn: "Schon wieder lassen Extreme ihren Worten Taten folgen." Die Ministerin ergänzte: "Nie war die Gedenkstättenarbeit, nie waren die authentischen historischen Orte wichtiger als heute."

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehört das Ausstellungsprojekt "Bruchstücke ’45": Ein Stück Landkarte, das Besteck eines SS-Offiziers, ein Bombensplitter - insgesamt sind es 45 Dinge, Bilder und Dokumente, die in Einzelausstellungen in Sachsenhausen, Ravensbrück, Below, Brandenburg und der Leistikowstraße Potsdam zu sehen sind. "Bruchstücke ’45" soll die Perspektive der NS-Verfolgten in Beziehung zu den Menschen in der Region setzen. Wie nahmen diese die Umbrüche 1945 wahr? Nach den fünf Einzelausstellungen mit jeweils neun Exponaten sind Gesamtschauen geplant.

Die zentralen Gedenkveranstaltungen mit internationalen Gästen finden vom 17. bis 20. April in der Gedenkstätte Sachsenhausen und vom 17. bis 19. April im ehemaligen Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück statt. In Sachsenhausen reicht das Programm daneben über eine Ausstellung zum "Lageralltag" und zur "Freizeitgestaltung" bis zum Gedenkkonzert mit dem aus der TV-Serie "Babylon Berlin" bekannten Moka Efti Orchestra.

Ravensbrück zeigt in der Ausstellung "Faces of Europe" großformatige Porträtaufnahmen inhaftierter Mütter und Großmütter der heutigen Mitglieder des Internationalen Ravensbrück Komitees aus 13 Ländern. Im Mai wird dort eine Dauerausstellung über die SS-Aufseherinnen eröffnet. Wissenschaftliche Tagungen beschäftigen sich unter anderem mit der Memoirenliteratur von KZ-Überlebenden, mit "Medizin nach dem Holocaust", mit Bilanz und Perspektiven der Erforschung der NS-Gewaltverbrechen sowie mit Akteuren des Kalten Krieges.

Im vergangenen Jahr besuchten etwas 850.000 Menschen die Gedenkstätten und Museen der Stiftung. Mehr als 100 Veranstaltungen, 5400 pädagogischen Programmpunkte sowie Führungen und Workshops standen auf dem Programm.

Mit rund vier Millionen Euro jährlich fördert das Land Brandenburg die Arbeit der Stiftung, deren Gedenkstätten nach den Worten von Kulturministerin Schüle vor einer "unglaublichen Herausforderung" stehen, weil die Zahl der Zeitzeugen abnehme. "Sie müssen den Opfern ein individuelles Gesicht geben, obwohl die Opfer nicht mehr da sind. Sie müssen nicht nur Geschichte vermitteln, sondern auch Geschichten erzählen."