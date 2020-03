Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nina Hagen - für Fans deutschsprachiger Rockmusik hat dieser Name Klang seit Jahrzehnten. Die stets schrille Sängerin, die in wenigen Tagen 65 wird, kann auf eine veritable Karriere diesseits und jenseits des eisernen Vorhangs verweisen und auch später im gesamtdeutschen wie internationalen Maßstab. Wenn auch viele nur den "Farbfilm" in die DDR-Karriere verorten, so war da doch einiges mehr an Liedkunst.

Dass dies keinem so breiten Kreis bekannt ist, liegt zum Teil wohl auch daran, dass es seinerzeit keine Langspielplatte der Künstlerin gab. Amiga hatte zwar Hagen-Songs produziert, diese aber immer nur als Single veröffentlicht. Trotz des Umstandes, dass die Sängerin bereits mit 22 Jahren die DDR verließ, sind einige Stücke als kleine schwarzen Scheiben gepresst worden. Und nun, mehr als 40 Jahre später, kommt das Gesamt-Amiga-Werk auf einer Platte. "Was denn...?", so der Titel, verwirrt allerdings ein wenig. Denn bereits 2004 gab es eine Compilation gleichen Namens, die allerdings ein Best-Of der Gesamtkarriere war. Jetzt sind es ausschließlich die Amiga-Recordings. Und die fangen nicht etwa mit "Du hast den Farbfilm vergessen" an und verweigern sich somit einer chronologischen Ordnung oder nach Bekanntheitsgrad.

Insgesamt sind es 14 Tracks, teils mittlerweile völlig unbekannte darunter. Etwa "Zieh die Schuhe aus", den sie 1976 als Filmsong zu "Hostess" mit der Stern Combo Meißen eingespielt hat. Hier bereits finden sich Arrangements wieder, wie sie später typisch für den Hagen-Sound sein sollten. Diese Anfänge, teils gepaart mit DDR-Wirklichkeit, spiegeln nicht nur perfekten Zeitgeist wieder, sondern lassen auch tief in die Zwänge des Schaffens blicken, etwa, wenn die Aktuelle Kamera besungen wird.

Technisch darf man von der Pressung auf orangenem Vinyl nicht zu viel erwarten. Große Mühe hat sich Amiga seinerzeit wohl nicht gegeben. Der Sound ist eher flach, zusammen mit den teils kreischigen Klängen nicht immer leicht zu hören. Mehr ein Zeitdokument denn große Kunst.

Nina Hagen: Was denn...? Amiga/Sony