Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Freeletics-Sportanlage steht, die Bänke am Radweg zwischen Nietwerder und Neuruppin wurden aufgestellt. Gleiches gilt für die Hundkotbeutel-Spender in der Innenstadt. Das waren Vorhaben aus dem ersten Bürgerhaushalt 2019. Mittlerweile werden Ideen für den dritten Etat dieser Art gesucht. 100 000 Euro stehen zur Verfügung. Bis zum 30. April dürfen Vorhaben bei der Stadt eingereicht werden.

Wahl startet im Juli

Mitmachen kann jeder Neuruppiner, der das zwölfte Lebensjahr beendet hat. Sie können sowohl Projekte vorschlagen als auch über Ideen abstimmen. Jeder Einzelvorschlag darf maximal 50 000 Euro kosten. Wenn am 30. April alle Vorhaben für 2021 im Rathaus angekommen sind, überprüfen die Mitarbeiter erst einmal, ob diese auch fachlich, technisch und von der Kapazität her umsetzbar sind. Wichtig ist: Es muss sich bei der Idee um ein einmaliges Projekt handeln. Der Bau eines Spielplatzes wäre also möglich, die Unterstützung für eine jährliche Veranstaltung nicht. Vom 20. Juli bis zum 20. August wird dann gewählt: Im Bürgerbüro im Rathaus steht in dieser Zeit eine Wahlurne. Abstimmungsunterlagen gibt es ebenfalls vor Ort. Jeder Bürger der Stadt und ihrer Ortsteile hat eine Stimme. Wie die Wahl ausgegangen ist, wird im Anschluss auf der Internetseite www.neuruppin.de und im Amtsblatt veröffentlicht.

Was eigentlich aus ihrer Wahl in den vergangenen beiden Jahren geworden ist, erfahren Neuruppiner dort ebenfalls. Aus dem Bürgerhaushalt 2019 ist lediglich der Schwimmerbereich an der Kastanienwiese bisher nicht eingerichtet worden: Die Genehmigung des Landes Brandenburg zum Sperren der Wasserfläche liegt mittlerweile vor. Gleiches gilt für die Schifffahrtsgenehmigung. Sogar die Markierungsbojen hat die Stadt schon. Was fehlt, ist die Bescheinigung darüber, dass vor Ort keine Kampfmittel mehr liegen. Sie soll aber noch 2020 vorliegen. Dann wird der Schwimmerbereich eingerichtet.

Für den Bürgerhaushalt 2020 standen 100 000 Euro zur Verfügung. Entsprechend groß ist die Zahl der Vorhaben, die verwirklicht werden können. Sechs Projekte wurden gewählt. Angebote für eine mögliche Entschleunigung auf der Friedrich-Ebert-Straße werden laut Stadtverwaltung derzeit eingeholt. Fürs Instandsetzen und Erneuern der Seilbahn auf dem Buskower Spielplatz ist die Auswahl der Geräte nun abgeschlossen. Das Leistungsverzeichnis wird erstellt. Noch im März soll das Vorhaben ausgeschrieben werden.

Landkreis muss genehmigen

Einen Standort fürs umzäunte Hundeauslaufgebiet gibt es bereits: Es wird nahe der Liebknecht-Grundschule eingerichtet (wir berichteten). Derzeit erarbeiten die Rathaus-Mitarbeiter eine genaue Beschreibung des Projektes. Dann muss der Landkreis das Ganze genehmigen. Die Neuruppiner haben im Bürgerhaushalt 2020 auch dafür gestimmt, dass mindestens 20 000 ökologische Mehrwegbecher für öffentliche Veranstaltungen gekauft werden. Der Vertrag zwischen der Inkom und der Stadt ist erstellt worden und wird geprüft, heißt es aus der Verwaltung. Wenn er abgeschlossen ist, wird das Projekt ausgeschrieben.

Die Vergabe für die Sanierung des Schlauchturm in Wulkow wird derzeit vorbereitet. Für den neuen Spielplatz in Lichtenberg wurde die Auswahl der Spielgeräte abgeschlossen. Die Ausschreibung startet im April.