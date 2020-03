Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit 168 000 Euro stehen in diesem Jahr so viele Mittel für die Förderung der rund 160 Vereine im Landkreis zur Verfügung wie noch nie. Wie Kerstin Müller, Sachbearbeiterin für Sport und Gesundheit in der Kreisverwaltung, im jüngsten Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss sagte, sind das 28 000 Euro mehr als 2019.

Die Steigerung setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen. Neu ist die Förderung für Sportstätten, für die nun 20 000 Euro zur Verfügung stehen. Dafür hatte sich in den vergangenen Jahren die CDU-Kreistagsfraktion stark gemacht. Zudem ist der Beitrag für den Kreissportbund um 8 000 auf 58 000 Euro erhöht worden. Weiterhin unterstützt der Kreis den Einsatz von Übungsleitern mit insgesamt 46 500 Euro, den Erwerb von Lizenzen mit 1 000 Euro und besondere Sportveranstaltungen mit insgesamt 6 000 Euro. Zudem stehen Fördermittel für Wettkampfkosten in Höhe von 11 500 Euro bereit sowie 23 000 Euro für den Kauf von Sportgeräten und 2 000 Euro für Ehrungen. Laut Kerstin Müller wird über die Sportförderung auch "Jugend trainiert für Olympia", die größte Schulsportveranstaltung in der Region, aus diesem Topf unterstützt. Unter anderem wird darüber der Bustransfer für die Schüler bezahlt, der jährlich mehr als 12.000 Euro kostet. Wie Müller im Ausschuss sagte, war die Teilnahme der Schulen 2019 eher rückläufig, weil das auch von der Motivation der Lehrer abhänge. Sie hofft, dass sich das in diesem Jahr wieder bessert. Anträge auf Sportförderung können noch bis April gestellt werden. Die Formulare sind online unter https://bit.ly/2PEa8Ps zu finden.