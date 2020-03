Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische CDU wird keine Empfehlung für einen der drei Bewerber um den Bundesvorsitz der Partei abgeben.

Das beschloss das Präsidium des Landesverbandes am Sonntag. Am 25. April stellen sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen und der ehemalige Fraktionschef im Bundestag Friedrich Merz zur Wahl als Vorsitzende.

Ebenfalls am Sonntag hatte der CDU-Kreisverband Potsdam-Mittelmark sich in einer Resolution für Friedrich Merz als künftigen Parteivorsitzenden ausgesprochen. Der Kreisvorstand Oberhavel will am Mittwoch entscheiden, ob er eine Empfehlung abgeben wird. Delegierter aus Oberhavel für den Bundesparteitag ist Kreisvorsitzender Frank Bommert. Der erklärte am Montag, dass er Friedrich Merz wählen will. Insgesamt stellt Brandenburg 17 der rund 1.000 Delegierten. Laut einer Umfrage der "Märkischen Allgemeinen" aus der vergangenen Woche hätteMerz in Ostdeutschland mehr Zustimmung als sein Konkurrenten.