OGA

Mühlenbeck (MOZ) Bewohner eines Einfamilienhauses an der Mönchmühlenallee in Mühlenbeck haben in der Nacht zu Sonntag einen Einbrecher geschnappt und der Polizei übergeben.

Die Bewohner waren gegen 1.30 Uhr durch Geräusche an ihrer Haustür geweckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sie vermuteten sofort einen Einbrecher, lagen dabei richtig und stellten den Täter schließlich in ihrer Garage.

Der mutmaßliche Einbrecher ist ein 18-Jähriger, der offenbar gegen die Hauseingangstür getreten hatte. Der junge Mann stand unter Einfluss von Alkohol, ein erster Atemtest ergab 1,34 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort.

Zu seiner Tat machte der 18-Jährige widersprüchliche Angaben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.