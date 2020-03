Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) In der Autobahnbaustelle zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Neuruppin/Süd ist am Sonntagvormittag ein Reisebus seitlich mit einem Land Rover samt Anhänger kollidiert. Der Busfahrer hatte das Gespann innerhalb einer Verschwenkung der Fahrbahn überholt, wobei es zu der Berührung der Fahrzeuge kam. Der Busfahrer hielt aber nicht an. Er wurde später durch Beamte der Autobahnpolizei auf einem Parkplatz gestoppt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Busfahrer will den Zusammenstoß nicht bemerkt haben.