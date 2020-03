dpa

Berlin (dpa) Falls nötig, könnte Berlin nach Überzeugung von Sozialsenatorin Elke Breitenbach kurzfristig Migranten aufnehmen, die die Türkei in Richtung Europäische Union verlassen haben.

"Wir haben freie Unterkünfte, die wir schnell herrichten und belegen können", teilte die Linken-Politikerin am Montag mit. Aktuell seien etwa 2000 Plätze in Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten sofort verfügbar. Außerdem gebe es leerstehende Unterkünfte, die als Reserve infrage kämen.

In Berlin sind nach Angaben der Sozialverwaltung etwa 21.000 Menschen in 83 Unterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht. Derzeit sei es allerdings nicht möglich, eine konkrete Zahl zu nennen, wie viele weitere Geflüchtete in welchen Unterkünften unterkommen könnten. Das werde aktuell in den zuständigen Senatsverwaltungen, Abteilungen und auch mit den Bezirksämtern besprochen.

"Wir brauchen für diese geflüchteten Menschen eine europäische Lösung. Sie sind zum Spielball kriegsstrategischer Überlegungen geworden", sagte Breitenbach. Nach Einschätzung der Senatsverwaltung sind alle EU-Länder in der Pflicht, alles Notwendige zu unternehmen, die menschenunwürdigen Zustände an der türkisch-griechischen Grenze, aber auch in den griechischen Aufnahmelagern zu beenden.

"Berlin gehört zu jenen Städten, die bereit sind, geflüchtete Menschen in Not bei sich aufzunehmen. Wir können nicht zuschauen, wie erbärmlich diese Menschen leiden müssen", bemerkte Breitenbach. Es sei eine Frage der Humanität, diese Geflüchteten aufzunehmen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte der "Berliner Morgenpost" (Montag): "Wir haben aus den Erfahrungen der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 gelernt und sind gut vorbereitet, falls Flüchtlinge nach Berlin kommen. Wir werden auch weiterhin Menschen in Not helfen."

Im Jahr 2015 gab es massive Kritik am Senat. Vor allem dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), das damals für die Tausenden in Berlin ankommenden Flüchtlinge zuständig war, wurde vorgeworfen, völlig überfordert gewesen zu sein. Eine Konsequenz daraus war die Gründung des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten.

Auch nach Einschätzung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Silke Gebel hat Berlin seine Lehren aus den Erfahrungen 2015 gezogen. "Es ist total viel passiert", sagte Gebel am Montag. Erstaufnahme und Registrierung seien inzwischen deutlich besser aufgestellt. "Niemand will, dass sich 2015 wiederholt." Damals habe es die Behörde nicht geschafft, die Ankunft der Flüchtlinge vernünftig zu managen. Der Senat in Berlin wird sich voraussichtlich am Dienstag mit dem Thema beschäftigen. Ein Beschluss dazu soll aber nicht gefasst werden.

Vier Frauen der Berliner Grünen haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einem Brief gebeten, dass Berlin Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen darf. „Grundlage dafür ist Paragraf 23 des Aufenthaltsgesetzes“, sagte Gebel am Montag. Sie gehört ebenso zu den Unterzeichnern des Briefes wie die Co-Fraktionschefin Antje Kapek, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und die Sprecherin für Integration und Flucht, Bettina Jarasch.

Der Paragraf ermöglicht, eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen zu erteilen. Die Grünen setzen sich dafür ein, dies für unbegleitete Kinder aus dem Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu nutzen, das immer wieder wegen unzumutbarer Zustände im Blick auf Hygiene und Gesundheitsversorgung in der Kritik steht. Allerdings müsse das Innenministerium dem Anliegen zustimmen, erklärte Gebel. „Wir bitten Sie inständig, lassen Sie uns als Bundesland zumindest diesen kleinen Beitrag für Humanität und Menschenwürde leisten“, heißt es in dem Brief an Seehofer.

Seehofer und seine Staatssekretäre haben in der Frage mehrfach vor nationalen Alleingängen gewarnt. Noch im Januar sagte der CSU-Politiker, auch bei einer möglichen Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger habe eine europäische Lösung Vorrang.

Doch die humanitäre Katastrophe auf den griechischen Inseln spitze sich zu, argumentieren die vier grünen Absenderinnen des Briefes. „Die Lage dort war schon menschenunwürdig, bevor die Türkei den EU-Türkei-Deal de facto aufgekündigt und begonnen hat, Syrerinnen und Syrer Richtung Griechenland weiterzuschicken, und wird jetzt täglich noch unerträglicher.“

Der Vorstoß der Berliner Grünen ist nicht der erste: Der Co-Vorsitzende der Bundespartei, Robert Habeck, hatte mit gleicher Zielrichtung kurz vor Weihnachten, gefordert: „Holt als erstes die Kinder raus.“ Und schon Anfang Dezember hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zusammen mit seinen Ressortkollegen aus Niedersachsen und Thüringen in einem Brief an Seehofer auf die humanitäre Notlage auf den griechischen Inseln hingewiesen und die Hilfe der drei Länder zur Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger angeboten.

Seit der Ankündigung der Türkei am Sonnabend, die Grenzen zur EU zu öffnen, versuchen Tausende Migranten, nach Westeuropa zu kommen. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu schrieb am Sonntag auf Twitter, bis zum frühen Abend hätten mehr als 100 000 Migranten von der türkischen Provinz Edirne aus die Grenze zur EU passiert. Die Türkei hat rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. In einem Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 hatte das Land zugesagt, gegen illegale Migration vorzugehen.