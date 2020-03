Markus Kluge

Gnewikow (MOZ) Zu den Baumängeln an der Gnewikower Gutsstraße liegt dem Landkreis jetzt ein Gutachten zum Beweissicherungsverfahren vor. "Es befindet sich derzeit in der rechtlichen und fachlichen Prüfung", so Pressesprecherin Britta Avantario, die zum Inhalt keine weiteren Angaben macht. Über den Sachstand werden zuerst die politischen Gremien informiert, eine erste öffentliche Info gibt es voraussichtlich im Kreis- und Finanzausschusses am 12. März. Die Pflasterfahrbahn ist seit gut fünf Jahren kaputt. Der Landkreis als Eigentümer der Straße und die Stadtwerke Neuruppin, die dort gearbeitet haben, streiten sich seit Jahren darüber, wer für die Schäden an der Straße verantwortlich ist. Derjenige müsste die Kosten für die Sanierung übernehmen.