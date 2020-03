Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dreieinhalb Monate sind seit dem Tod von Baudezernent Jörg Gleisenstein vergangen. Der Grünen-Politiker aus Frankfurt (Oder) war am 18. November auf dem Weg in sein Büro plötzlich zusammengebrochen und verstorben. Anfang März ist ein Nachfolger noch immer nicht in Sicht. Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) hadert mit der CDU und mit der Frage, wie die Leitung des Dezernats nachbesetzt wird. Jetzt deutet sich offenbar eine Einigung an: aus der Dezernenten- soll eine politische Beigeordnetenstelle werden.

Im Prinzip könnte dem OB, der das Dezernat derzeit kommissarisch führt, die CDU egal sein. Doch der Ansatz von René Wilke ist konsensorientiert: die Verwaltungsspitze soll ein möglichst breites Spektrum an politischen Richtungen in der Stadt abbilden. Deshalb gehören neben dem Oberbürgermeister mit linkem Parteibuch auch Jens-Marcel Ullrich (SPD) und Claus Junghanns (CDU) zum Spitzenpersonal im Rathaus. Hinzu kommen die Kulturdezernentin Milena Manns und Kämmerin Corinna Schubert (beide parteilos). Die Grünen, die René Wilke im OB-Wahlkampf unterstützt hatten, bildeten mit dem auch von der Union mitgetragenen Jörg Gleisenstein eine weitere tragende Säule in dieser Konstellation. "Den Weg, die Verwaltungsspitze politisch möglichst breit aufzustellen, will ich gern fortsetzen", machte der OB kürzlich im Hauptausschuss klar.

Eine Frage der Befristung

Doch das parteiübergreifende Konstrukt wankt. Vordergründig geht es vor allem um das Verfahren. Die CDU trägt eine Dezernentenstelle, die unbefristet ausgeschrieben wäre, nicht mit. Die Befristung einer Dezernentenstelle bis zur nächsten Oberbürgermeisterwahl 2026 wiederum brächte arbeitsrechtliche Risiken mit sich, weil es sich um ein Angestelltenverhältnis handelt. Deshalb hat René Wilke nun einen Vorschlag der CDU aufgegriffen und die Möglichkeit eines/einer dritten Beigeordneten aufgetan. "Auch wenn ich das eigentlich vermeiden wollte", wie er im Ausschuss erklärte. Zum einen gebe es dann drei Beigeordnete und mit Milena Manns nur noch eine Dezernentin – die Parität in der Rathausspitze wäre nicht mehr gegeben. Zum anderen müssten die Stadtverordneten zuerst eine Änderung des Stellenplans beschließen, und die Dezernenten- in eine Beigeordnetenstelle umwandeln. Finanziell würde dies keinen Unterschied machen, doch es ginge noch mehr Zeit ins Land. Der Vorteil einer Beigeordnetenstelle: die Amtszeit politischer Wahlbeigeordneter ist per Kommunalverfassung auf acht Jahre begrenzt. Und der potenzielle nächste OB könnte nach einer Übergangszeit eigene personalpolitische Akzente setzen. "Diese Brücke" wolle er der CDU "nun bauen", so René Wilke. Am Montagabend wollte der Vorsitzendenbeirat der Stadtverordnetenversammlung dazu beraten.

Auf einem ganz anderen Blatt Papier steht, ob sich die CDU bei der Wahl des Beigeordneten im Stadtparlament überhaupt auf einen Bewerber der Grünen einlassen würde. Dass der Grünen-Kreisverband Ansprüche erhebe, könne er zwar nachvollziehen, erklärt Michael Möckel, der Kreisvorsitzende der CDU. "Doch für uns ist völlig klar, dass die Fachlichkeit des Bewerbers im Vordergrund stehen muss", sagt Möckel. Er legt zudem Wert auf die Feststellung, dass es "eine vereinbarte Überparteilichkeit nie gab. Wir haben keine Übereinkunft dazu unterzeichnet".

Grünes Entgegenkommen

Der Grünen-Kreisverband hat bereits Gespräche mit möglichen, parteiangehörigen oder parteinahen Kandidaten geführt. Die Co-Sprecherin der Grünen, Alena Karaschinski, macht klar: "Der parteiübergreifende Ansatz der letzten zwei Jahre ist richtig und hat unserer Stadt gut getan". Sie hätte daher den "Status quo gerne weitergeführt", sprich die Dezernentenstelle unbefristet mit einer grünen Fachfrau oder einem grünen Fachmann besetzt. Doch um möglichst breite Mehrheiten zu bilden, könnten die Grünen auch der Umwandlung der Stelle in einen befristeten Beigeordnetenposten zustimmen. Die Tatsache, dass die Stadtpolitik darüber seit Wochen diskutiere, zeige "dass die Umwandlung in ein politisches Wahlamt der Sache gerechter wird". Alena Karaschinski betont außerdem, dass für die Leitung des Baudezernates nicht zwingend zum Beispiel ein Tiefbaudiplom nötig sei. "Das Dezernat ist durch die Amtsleiter/innen mittlerweile sehr gut aufgestellt. Es geht bei dieser Position vor allem um Prozessmanagement und Führungskompetenz."