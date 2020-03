Marco Winkler

Bötzow (MOZ) In Bötzow kam es am Wochenende zu Vandalismus am Gemeindezentrum. Jugendliche, teils Minderjährige, tranken, konsumierten Cannabis und beschädigten Gemeindeeigentum.

Nach den letzten Sachbeschädigungen an der Ampel und dem Gemeindezentrum Bötzow, wir berichteten, hat die Polizei am Wochenende in Oberkrämers größtem Ortsteil schwerpunktmäßig Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Das teilt Bauamtsleiter Dirk Eger am Montag mit.

Den größten Einsatz hatten die Beamten am Freitag gegen 22 Uhr. "Im Innenhof des Gemeindezentrums wurden die Personalien von 20 überwiegend unter Alkoholeinfluss stehenden Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren festgestellt", so Eger. Eine ebenso große Tätergruppe habe beim Eintreffen der Polizei flüchten können. "Zurückgelassene Rucksäcke mit hochprozentigen Alkoholika wurden sichergestellt. Rückstände im Innenhof belegen, dass zumindest ein Teil der Täter dort auch Cannabis konsumierte."

Die Polizei nahm die Personalien der Jugendlichen auf. Insgesamt wurden laut Dirk Eger zwölf Platzverweise erteilt. "Vier Jugendliche mussten direkt ihren Eltern übergeben werden."

Die Jugendlichen tranken nicht nur. Sie beschädigten auch fremdes Eigentum. "Mit der Beschädigung eines Pavillon, eines Vordaches und der Fassade wurden Grenzen deutlich überschritten und eine neue Qualität der Sachbeschädigung erreicht", sagt Dirk Eger. Die Gemeinde habe einen Strafantrag gestellt, "der nun ebenfalls die Grundlage für weitere polizeiliche Ermittlungen ist".

In den kommenden Tagen wollen sich Gemeinde, Jugendamt und Polizei für weitere Gespräche treffen. "Insbesondere die nächtliche Uhrzeit, das offenkundige Konsumverhalten und der Anteil der festgestellten minderjährigen Personen müssen zu einem deutlichen Appell an die betroffenen Elternhäuser führen", sagt Eger, der den Anteil der Minderjährigen als "erschreckend" bezeichnet.