Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Es steht nicht gut um die Pläne, die Rheinsberger Mühlenstraße durch eine Einbahnstraßenregelung zu entlasten. Denn für die dazu notwendige Umwidmung der Rhinstraße zu einer Landesstraße müsste die Stadt Rheinsberg viel Geld in die Hand nehmen.

Das Ansinnen war auf Bestreben der Bürgerinitiative (BI) "Wir – Bürger von Rheinsberg" vorangetrieben worden. Seit Jahren klagen die Anwohner der Mühlenstraße, die ein Abschnitt der L 15 ist, über die hohe Belastung – vor allem durch den Schwerlastverkehr, der neben Lärm auch Schäden an den angrenzenden Häusern verursacht. Die BI hatte ein Verkehrskonzept erarbeitet, laut dem der Verkehr in Richtung Norden per Einbahnstraßenregelung über die Rhinstraße und die Berliner Straße umgeleitet werden sollte. So würde nur der Verkehr in Richtung Süden über den Abschnitt der Mühlenstraße im Zentrum rollen.

Die Rhinstraße müsste dafür jedoch zur Landesstraße umgewidmet werden. Rheinsbergs Verwaltung hatte in Vorbereitung dafür den Verkehr in dem Bereich gezählt und im vergangenen Dezember den Baugrund der Rhinstraße untersuchen lassen, um zu klären, ob diese der zu erwartenden zusätzlichen Belastung standhalten kann. Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte die Ergebnisse überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Rhinstraße nicht der erforderlichen Belastungsklasse entspricht. Demnach müssten sowohl die Fahrbahn als auch der Unterbau erneuert werden.

Wie teuer das wird, wird laut Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) nun vom Bauamt geprüft. "Die Kosten dürften aber so hoch ausfallen, dass wir davon auch die Mühlenstraße sanieren könnten", so Schwochow. Angesichts der Haushaltslage und der bereits begonnenen Großprojekte wie Bürgerzentrum und Feuerwehrneubau in Flecken Zechlin fehle dafür jedoch das Geld. Letztlich müssen die Stadtverordneten entscheiden, wie es weitergehen soll.