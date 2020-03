HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein 75-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Ruppiner Chaussee in Hennigsdorf verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei überquerte er gegen 8.30 Uhr mit einem Fahrrad die Querungshilfe am Kreisverkehr. Dabei wurde er zunächst von einem den Kreisel verlassenden Autofahrer vorgelassen. Aber der 75-Jährige übersah offenbar einen Audi, der gerade in den Kreisverkehr einfahren wollte Der Senior wurde angefahren und musste in einem Rettungswagen behandelt werden.