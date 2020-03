Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Klinikum Frankfurt (Oder) gab es bislang – Stand Montagnachmittag – keinen Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus. Am Freitag habe es laut Sprecherin Kati Brand in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) zwar einen Verdachtsfall gegeben, der sich jedoch aufgrund der Symptome schnell als unbegründet herausgestellt habe. "Es bestand auch keine Notwendigkeit, einen Test auf eine Erkrankung mit dem Virus durchzuführen", betonte sie.

Die Klinikumssprecherin berichtete außerdem von einem extrem hohen Anrufaufkommen in der Notaufnahme in den vergangenen Tagen. Das Telefon klingele praktisch pausenlos, was Einfluss auf den laufenden Betrieb habe. "Die meisten wollen sich vor allem informieren. Es ist eine große Verunsicherung zu spüren", sagt Kati Brand. Sie weist darauf hin, dass Betroffene mit leichten Krankheitssymptomen zunächst ihren niedergelassenen Arzt oder aber den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren sollten, der über die allgemeine Telefonnummer 116117 zu erreichen ist.

Das Klinikum in Markendorf verfügt über isolierte Patientenzimmer, sollte in den nächsten Tagen tatsächlich ein Corona-Fall in Frankfurt oder dem Einzugsgebiet auftreten. Bei schweren klinischen Verläufen kann der Patient auch auf die Intensivstation verlegt werden. Für Infizierte ohne oder mit nur schwachen Symptomen, kann das Gesundheitsamt der Stadt häusliche Quarantäne anordnen.