Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree hat unter 03366 352002 eine Hotline eingerichtet, unter der Bürger des Kreises ab sofort montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Antworten auf ihre Fragen im Zusammenhang mit den neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) erhalten. An der Hotline sind zu der angegeben Zeit immer Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes zu erreichen. Die Verwaltung weist aber schon jetzt darauf hin, dass wegen des hohen Beratungsbedarfs die Erreichbarkeit der Nummer zeitweise eingeschränkt sein kann.

Generell rät das Amt zu besonnenem reagieren. Wer bei sich oder Angehörigen grippeähnliche Symptome feststelle, sollte zunächst den Hausarzt telefonisch kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklären. Von einem begründetem Krankheitsverdacht werde gesprochen, wenn man neben den Symptomen innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem nachweislich infizierten Menschen hatte oder sich in dieser Zeit in einem der so genannten Risikogebiete aufgehalten habe.

Um mögliche Infektionen zu vermeiden, rät die Verwaltung zu verstärkter Händehygiene. Außerdem solle man auf Begrüßungsrituale mit Körperkontakt verzichten und sich nicht ins Gesicht fassen. Auch häufiges Lüften sei sinnvoll, weil es die Viruslast in Räumen senke.

Die Kreisverwaltung selbst sieht im Moment noch keine Notwendigkeit, an ihrer Arbeitsweise etwas zu ändern. Homeoffice-Arbeitsplätze gebe es nur sehr wenige, man sei da in einer Testphase, heißt es. Die üblichen Sprechzeiten finden ganz normal statt. Auch an den geplanten Sitzungen der Ausschüsse und anderen Kreistagsgremien werde im Moment nicht gerüttelt.gar