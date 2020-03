GZ

Gransee Für das wirtschaftsorientierte Regionalmarketing in der Region gibt es ab sofort eine neue Ansprechpartnerin.

Martina Burghardt verstärkt seit Montag das Team der Regionalen Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel-Nord (Regio Nord) und ersetzt damit Kerstin Kwiatkowski, die diese Aufgabe zuvor wahrnahm. Sie werde unter anderem für die Vorbereitung der alljährlichen Lehrstellenbörse in Zehdenick sowie für die Beratung zu Fördermöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen zuständig sein. Außerdem werde sie die Unternehmerdatenbank für die Region Oberhavel-Nord aktualisieren sowie die Vorbereitungen für die Ärztekampagne fortsetzen, die dazu dient, Medizinern interessante Angebote für eine Ansiedlung in der Region zu unterbreiten, heißt es vonseiten der Regio Nord weiter.

Burghardt (58) ist Diplom-Journalistin, hat zuletzt als freiberufliche Journalistin gearbeitet und lebt seit mehreren Jahren in Fürstenberg. "Ich freue mich, dass ich in meiner Wunschheimat die Gelegenheit bekomme, das gesellschaftliche Leben aktiv mitzugestalten", erklärt sie. Etliche Akteure und Kommunalpolitiker habe sie durch ihre Arbeit bei der Zeitung bereits kennenlernen können. Dem Kooperations- und dem Aufsichtsrat der Regio Nord wird sie sich bei der nächsten Sitzung in dieser Woche vorstellen.