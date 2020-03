Berlin (NBR) Da liegt er nun, der Scherbenhaufen, der sich EU-Flüchtlingspolitik nannte. Soweit man von Politik sprechen kann.

Eigentlich gab es nur zwei Konstanten. Ignoranz und Gottvertrauen. Ignorant zeigten sich die europäischen Partnerländer gegenüber der Not und dem Elend auf den griechischen Inseln. Sollten doch die Griechen eine Lösung finden. Wer an der EU-Außengrenze liegt, hat eben Pech gehabt. Und was das Vertrauen angeht, so galt es nur insofern einer höheren Macht, als dass man ja sonst niemanden mehr hatte, an den man sich wenden konnte, wenn der Deal platzen würde, den man einst mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schloss.

Und jetzt ist der Deal geplatzt. Sultan Erdogan hat schlechte Laune, weil seine Truppen in Syrien immer tiefer in den dortigen Kriegs-Schlamassel geraten, ohne die gewünschten Erfolge an die Hohe Pforte melden zu können. Außerdem schickt die EU Milliarden für die syrischen Flüchtlinge nicht direkt auf Konten, auf die Erdogan Zugriff hat, sondern an Projekte für die vom Krieg gebeutelten Menschen. Deswegen zeigt der neu-osmanische Herrscher, wie es aussieht, wenn er nicht mehr mitspielt.

Damit war allerdings zu rechnen. Die tönernen Füße, auf denen der Flüchtlingsdeal stand, waren schon immer hohl und seit langem rissig. Doch wie es aussieht, hat sich niemand auf den Zusammenbruch vorbereitet. Wieder stehen Zehntausende an der EU-Grenze und wieder herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Die einzige Gewissheit, verkündet von CDU über FDP bis AfD: 2015 darf sich nicht wiederholen! Klar, wer will schon noch einmal massenweisen, unkontrollierten Grenzübertritt? Also setzt es schon an der griechischen Grenze Tränengas. In unser aller Namen übrigens. Und ein möglicher CDU-Kanzlerkandidat ruft den Flüchtlingen zu: Bleibt, wo ihr seid. Wir können euch nicht aufnehmen.

Was die Türkei befähigen soll, die Last einer Flüchtlingskrise besser zu meistern, als es viel reichere europäische Länder könnten, bleibt weiter unklar. Jedenfalls sind die Bilder jetzt schon schrecklicher als 2015, nur ist das Quantum Humanität, das zur Verfügung stand, aufgebraucht. Leider. Diejenigen, die schon immer gesagt haben, man dürfe sich von weinenden Kinderaugen nicht erpressen lassen, werden sich dieses Mal durchsetzen.

Da sich aber seit 2015 außer Gesetzesverschärfungen nicht viel getan hat, bleibt nur der Canossa-Gang nach Ankara. Die Erpressung Erdogans wird funktionieren. Um die Flüchtlingsströme aufzuhalten, wird man seine Forderungen weitgehend erfüllen – ob man damit den Krieg in Syrien weiter anheizt oder nicht. Trat man Erdogan wegen der zigtausend politischen Gefangenen bislang nur vorsichtig auf die Füße, wird man es aus Angst bald ganz lassen. Der Scherbenhaufen ist also riesengroß. Es bräuchte Mut, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, sich der Realität zu stellen, ohne seine Grundsätze aufzugeben. Diesen Mut gibt es nicht. Und mal ganz ehrlich: Wer will schon wirklich, dass die deutsche Regierung in dieser Frage mutig ist?

leserbriefe@moz.de