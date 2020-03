Ingo Mikat

Friedersdorf Unter Beifall, begleitet von Sto-lat-Rufen vieler Gäste, darunter deutscher und polnischer Freunde, Künstlerkollegen und Verwandten, hat Magdalena Hoffmann an ihrem 60. Geburtstag mit der Vorsitzenden des Vereins Freundeskreis Friedersdorf, Regina Kursawe, eine neue bis zum 8. März gezeigte Ausstellung im Kunstspeicher eröffnet.

Von Pablo Picasso stammt die sinngemäße Feststellung: "Es gibt Maler, die aus der Sonne einen gelben Fleck machen. Andere hingegen verstehen es, mit Überlegung und Geschick einen gelben Fleck in die Sonne zu verwandeln." Magdalena Hoffmann gehört, wie die jüngste Präsentation erneut beweist - auf jeden Fall zu Letzteren. In ihrer neuen Bilderschau stellt die Polin, die seit 2014 in Lebus lebt, unter der Überschrift: "Meine schöne Mutter blickte immer auf Venedig" in vier Jahrzehnten entstandene Werke, jedoch vor allem Ergebnisse einer jüngsten, siebenjährigen Schaffensperiode vor.

Deutsch-polnischer Kulturraum

Viele der in dieser Zeit entstandenen Zeichnungen und Gemälde spiegeln eine persönliche Aneignung von Geschichte und Sprache des deutsch-polnischen Kulturraums über direkte Beschäftigung mit dem Leben und Werken jüdischer Menschen des 20. Jahrhunderts wider. Hoffmanns Lebensgefährte Jens Lawrenz berichtete, wie sich beim gemeinsamen Lesen von Gedichten der jüdisch-deutschen Lyrikerin Else Lasker-Schüler und weiterer Poeten, bei Magdalena Hoffmann ein altes, historisch bedingt, negatives Empfinden der deutschen Sprache positiv zu wandeln begann. In vielen Völkern Europas löst, wie er erklärte, der Klang der deutschen Sprache immer noch negative Assoziationen aus. Doch nun stellte die polnische Künstlerin fest, dass diese Sprache auch poetisch und Träger humanistischer Gedanken sein kann. Magdalena Hoffmann verarbeitet diese neue Erfahrung künstlerisch. In der Folge beschäftigte sie sich verstärkt mit dem Leben und Wirken zahlreicher weiterer deutscher und polnischer Künstler sowie Widerstandskämpfer und Kulturphilosophen der Geschichte. Die aktuell im Kunstspeicher zu sehenden Werke beschrieb Jens Lawrenz als Hommage an die deutsche Sprache, an Menschen, die in dunkler Zeit den Humanismus nicht vergaßen, an jüdische deutsche Dichter sowie polnische und deutsche Widerstandskämpfer.

Passend zum Thema der Ausstellung intonierte die Geigerin Katarzyna Klebba ergreifende Klezmermusik. In der Laudatio erinnerte Professor Bogdan Wojtasiak von der Universität der schönen Künste Poznan an eine Begegnung mit Magdalena Hoffmann in ihrer Studienzeit. Er fragte sie damals: "Du willst wirklich Malerin werden?" Und sie antwortete ihm in einer ungewohnt kategorischen Bestimmtheit: "Ja, ich will es mit ganzem Herzen!" Das, so Wojtasiak, zeugte von herausragendem Interesse und einer entschiedenen Haltung. Diese Bestimmtheit leitete die Künstlerin auch in späterer Zeit: "Magda folgte keinem Kunsttrend. Sie fand ihren eigenen Weg und den beschritt sie bis heute konsequent. Die Stärke ihrer Werke erwächst aus einer bedingungslosen ehrlichen Selbstdefinierung in unserer komplexen Welt. Sie versteht es, in ihren Bildern meisterhaft ihr Innerstes auszudrücken. Ihre Arbeiten reflektieren all die Dinge, die wir auf der Erde vorfinden."

Der Mensch im Mittelpunkt

In einem neuen Kunstbildband über das Gesamtwerk der Künstlerin schreibt Magdalena Hoffmann: "Es war 1973. Ich war noch in der Grundschule und die Welt um mich schien eher grau und arm zu sein. Vielleicht waren deshalb für mich die Kunstgattungen Musik und Malerei eine Flucht vor ihr." Die heutigen Werke der Künstlerin hingegen zeugen eher von der Suche, dem Wunsch nach Antworten, Empathie und Liebe. Gegenstand ihrer Kunst ist der Mensch - klug, denkend oder verirrt, wohl auch verzweifelt, anklagend, kämpfend. Für die Zukunft hat Magdalena Hoffmann noch vieles vor. Dafür wünschten ihr die Gäste der Vernissage gute Gesundheit und viel Schaffenskraft.