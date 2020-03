Dieter Keller, Hajo Zenker

Berlin (NBR) Sieben Fragen und Antworten zum Umgang mit dem Coronavirus.

1. Welche Rolle spielt die Zeit?

Politik und Experten setzen jetzt vor allem darauf, die Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu verzögern. Das soll den Druck auf das Gesundheitssystem und die Gesellschaft mildern, erklärt der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Er rechnet damit, dass sich letztlich 60 bis 70 Prozent der Deutschen anstecken werden – es mache aber einen großen Unterschied für die Bekämpfung der Krankheit, ob das innerhalb von zwei Wochen oder zwei Jahren geschehe. So bringt die starke Ausbreitung die Intensivstationen in Norditalien bereits an ihre Leistungsgrenze. Dort erleiden zehn Prozent der Träger des Virus eine schwere Erkrankung, meist mit Lungenentzündung, und brauchen Intensivmedizin.

Zudem gibt es weltweit bisher ja noch keine Medikamente und keinen Impfstoff gegen das Coronavirus. Das könnte 2021 schon anders sein. Laut Drosten verläuft für die meisten Infizierten alles glimpflich. Die Todesrate der neuen Lungenkrankheit Covid-19 liege nach derzeitigen Erkenntnissen bei 0,3 bis 0,7 Prozent. Das bedeutet, dass von 1000 Infizierten 3 bis 7 sterben. Wenn sich aber tatsächlich mehr als die Hälfte der Deutschen anstecken sollte, ergäbe das trotzdem gewaltige Todeszahlen.

2. Wer wird auf das Virus getestet?

Nur wer Erkältungssymptome hat und gleichzeitig entweder in einem Krisengebiet war oder Kontakt zu einem Corona-Erkrankten hatte, wird laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) getestet. Wo das stattfindet, ist je nach Landkreis unterschiedlich, das kann etwa beim Gesundheitsamt oder beim Hausarzt sein. Wer glaubt, sich infiziert zu haben, sollte nicht unangemeldet in einer Praxis stehen, sondern vorher anrufen. Denn wer tatsächlich infiziert ist, kann sonst Patienten und Personal anstecken, was zur Praxisschließung führt. Laut KBV-Vizechef Stephan Hofmeister ist das schon vorgekommen.

Ein Problem: Wer beim Patienten den Abstrich macht, muss Schutzkleidung anlegen. Davon haben viele Praxen nur wenig vorrätig. Nachschub ist nicht zu bekommen. Damit wird ein Test in Praxen oder Gesundheitsämtern ohne Schutzmaterial unmöglich.

Wie viele Deutsche überhaupt schon getestet wurden, können die Behörden bisher nicht sagen. Erste Zahlen werden für den Verlauf dieser Woche erwartet. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will deshalb für die Zukunft neue Meldepflichten einführen.

3. Wer sagt Großveranstaltungen ab?

Der Krisenstab der Bundesregierung hat Kriterien erarbeitet, die Landkreisen und Städten, die stets das letzte Wort haben, die Entscheidung erleichtern sollen. Für jede Veranstaltung soll es eine eigene Risikobewertung geben. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht es dabei etwa darum, ob die Teilnehmer aus dem In- oder Ausland kommen, ob sie namentlich bekannt sind oder es sich um eine Veranstaltung für jedermann handelt. Aber auch die technische Ausstattung, wie das Vorhandensein einer Klimaanlage, könne eine Rolle spielen. Und die Bereitschaft des Veranstalters, sich kooperativ zu zeigen, etwa bei Hygiene.

Petra Gastmeier, Ärztin der Berliner Charité, sagt, es mache einen Unterschied, "ob man eng beieinander auf einem Rockkonzert steht oder auf einem Parteitag eher Distanz hält". So ist letztlich auch die Deutsche Fußballliga – und damit der Spielbetrieb der Bundesliga – von der Entscheidung der jeweiligen Gesundheitsbehörden vor Ort abhängig. Aber natürlich können Veranstalter von sich aus geplante Events absagen – diverse haben das bereits getan.

4. Was kann man gegen das Virus tun?

Hygiene bleibt noch immer das Zauberwort. Während Atemmasken bei Normalbürgern keinen Sinn machten und dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben sollten, sagt die Berliner Ärztin Petra Gastmeier, müsse grundsätzlich im zwischenmenschlichen Bereich gelten: "Abstand halten, nicht die Hand geben, keine Umarmungen".

Regelmäßiges, ausgiebiges Händewaschen mit Seife (Handrücken und zwischen den Fingern nicht vergessen) ist wichtig. Deshalb auch beim Niesen oder Husten nicht die Hand vor den Mund halten, sondern ein Einwegtaschentuch benutzen und danach sofort im Müll entsorgen. Ist kein Taschentuch griffbereit, in die Armbeuge niesen. Beim Husten oder Niesen soll ja möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung versprüht werden. Denn der Erreger wird durch Tröpfcheninfektion weitergereicht. Und ist damit viel leichter übertragbar, als man ursprünglich angenommen hatte. In vielen Unternehmen werden die Mitarbeiter deshalb jetzt ausdrücklich auf die obengenannten Verhaltensregeln hingewiesen – Händeschütteln ist deshalb derzeit an vielen Orten tabu.

5. Muss ich trotz Ansteckungsgefahr an den Arbeitsplatz?

Angst vor Ansteckung am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zur Arbeit reicht nicht als Grund, um einfach zu Hause zu bleiben. Das darf nur, wer tatsächlich arbeitsunfähig ist, betont der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Es gehöre zum "allgemeinen Lebensrisiko", sich zu verletzen oder anzustecken, egal ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Auch einen Anspruch auf das Arbeiten zu Hause im Home Office gibt es noch nicht, es sei denn, es gäbe einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung. Ansonsten hilft es nur, auf die Zustimmung des Arbeitgebers zu hoffen. Wer sich weigert, zur Arbeit zu kommen, ohne arbeitsunfähig zu sein, riskiert eine Abmahnung oder gar eine Kündigung.

Wer in einem Risikogebiet war oder Kontakt mit einem Infizierten hatte, darf ebenfalls nicht einfach zu Hause bleiben. Er muss den Arbeitgeber informieren, der über eine Freistellung entscheiden muss. Eine Zwangsbeurlaubung ist nicht möglich. Urlaub und Überstundenabbau sind nicht gegen den Willen des Mitarbeiters zulässig, sondern nur mit seiner Zustimmung.

6. Bekomme ich in der Quarantäne weiter Gehalt?

Wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, besitzt nach Angaben der Rechtsanwältin Doris-Maria Schuster vom Deutschen Anwaltvereins wie bei allen Krankheiten sechs Wochen Anspruch auf Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber und danach auf Krankengeld. Wer dagegen nur vorsorglich unter Qarantäne gestellt wird, bei dem greift nach Angaben von anwaltauskunft.de das Infektionskrankheiten-Gesetz: Das Nettogehalt kommt weiter vom Arbeitgeber, nach sechs Wochen orientiert es sich am Krankengeld. Der Arbeitgeber kann sich das Geld später von der Behörde zurückholen, die die Quarantäne angeordnet hat. Auch Selbstständige und Freiberufler bekommen auf diesem Weg ihren Verdienstausfall ersetzt. Berechnet wird die Entschädigung bei ihnen anteilig nach dem letzten Jahreseinkommen, das dem Finanzamt gemeldet wurde.

Wer auf der Isolierstation sitzt, muss möglicherweise arbeiten, wenn er (noch) nicht krank ist und seinen Laptop und seine Arbeitsunterlagen dabei hat. Das gebiete die Treuepflicht zum Arbeitgeber, begründet dies die Anwaltsauskunft.

7. Kita schließt – was nun?

Wenn die Schule oder die Kita aufgrund der Virusgefahr dicht machen, haben erwerbstätige Eltern das Problem, wer den Nachwuchs betreut. Anspruch auf "Kind-frei" haben sie aber nur, wenn das Kind selbst erkrankt ist. Wird die Einrichtung nur geschlossen, weil die Gefahr einer Ansteckung besteht, es dem Nachwuchs aber gut geht, sieht es anders aus. Denn es gibt zwar die Möglichkeit, aus persönlichen Gründen der Arbeit fernzubleiben. "Eine Kita-Schließung betrifft aber gerade nicht nur den Einzelnen, sondern eine Vielzahl von Menschen", erläutert der DGB-­Rechtsschutz.

In diesem Fall sind die Eltern auf das Wohlwollen ihres Arbeitgebers angewiesen, ob sie kurzfristig Urlaub nehmen oder Überstunden abfeiern können. Dieser kann das nicht ohne weiteres ablehnen. Allerdings kann es Probleme mit kurzfristigen Urlaubswünschen anderer Mitarbeiter geben, die ebenfalls keine Kinderbetreuung haben. Es hilft nur, offen mit dem Arbeitgeber zu sprechen und nach einer Lösung zu suchen. "In erster Linie ist es aber Sache der Eltern, für die Betreuung zu sorgen", so der DGB-Rechtsschutz.