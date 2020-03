Karnevalistischer Höhepunkt: Das Männerballett des Neulietzegöricker Geselligkeitsvereins brachte die Stimmung in der Gaststätte "Zum feuchten Willi" in Neulietzegöricke auf den Siedepunkt. © Foto: Wolfgang Rakitin

Nadja Voigt

Neulietzegöricke (MOZ) Wir sind wie immer ein bisschen spät dran", sagt Marita Dolgener lachend. Sie führte gemeinsam mit ihrer Tochter durch den närrischen Abend. "Aber wir wollten auch in diesem Jahr nicht mit der Tradition brechen." Und in Lietze gehört es seit Jahren zum guten Ton, die Karnevalsfeiern des Neulietzegöricker Geselligkeitsvereins nach Aschermittwoch zu legen. Am allerwenigsten hatte anscheinend das Publikum an den beiden ausgebuchten Veranstaltungen am Freitag und Sonnabend etwas dagegen. Denn, dass sie die gerade eingemotteten Kostüme wieder herausholen durften, schien die Besucher in der Gaststätte "Zum feuchten Willi" nicht zu stören. Ganz im Gegenteil.

In ihre schönsten Outfits schlüpften auch die Protagonisten des Geselligkeitsvereins. Allen voran die "Sternschnuppen" und die "Sterne", die mit ihren ausgefeilten Choreografien und ihrem Charme alle Besucher verzauberten. Bis Mitternacht füllten die närrischen Vereinsmitglieder den Saal mit Tanz und Gesang. Aber auch Sketche durften nicht fehlen. Allen voran: Bauer Piepenbrink alias Horst Wilke, früherer Bürgermeister der Gemeinde Neulewin, der in Holzpantinen und mit losem Mundwerk über die Lokal- und die Landespolitik herzog. Auch die Themen Tesla, Landwirtschaft und Insektensterben blieben nicht außen vor. "Freidei vor Futscher" forderten denn auch "Atze und Kalle" in ihrem Programm. Beließen es dann aber bei "Freibier for Future" bewenden.

Singender Bauer

Ebenfalls aus dem Programm nicht mehr wegzudenken ist Paul Scherhag alias "Der singende Bauer aus dem Oderbruch", der dem Publikum mit live-gesungenen Schlagern einheizte. Auch "Cindy aus Marzahn" – immer wieder zum Leben erweckt von Anja Höhne – gehört fest zum Programm des Neulietzegöricker Geselligkeitsvereins. Ebenso wie die Maxis, das gemischte und natürlich das Männerballett .

Von Tanzpausen unterbrochen zog sich das kurzweilige Programm am Sonnabend bis Mitternacht. Am Abend zuvor, als auch noch mal alle anderen Karnevalsvereine in Neulietzegöricke zu Gast waren, ging es durch die zahlreichen Zugaben sogar noch eine halbe Stunde länger.