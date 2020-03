Christian Heinig

Bernau (MOZ) Unter dem Motto "Stoppt die Brandstifter – Solidarität statt Hass" hat das Bernauer Netzwerk für Weltoffenheit am Samstag, 7. März, um 14.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einem friedlichen Gegenprotest zur geplanten Veranstaltung der AfD Barnim aufgerufen.

"Rassismus, Demokratieverachtung, nationalistische Volkstümelei erinnern uns an die schlimmsten Zeiten in Deutschland”, heißt es in einer Mitteilung der Initiatoren. "Wir möchten in keinem Land leben, das von AfD-Demagogen regiert oder mitregiert wird." Das Netzwerk ruft zudem zu Spenden auf, unter anderem für das Bürgerinnen-Asyl Barnim.

Die AfD will am Samstag ab 15 Uhr ihre Kundgebungsreihe "Merkel muss weg – Gemeinsam für Deutschland" fortsetzen. Dazu hat sie ihre Anhänger auf den Bahnhofsvorplatz in Bernau eingeladen. Federführend sind der AfD Kreisverband sowie laut Mitteilung die Ortsverbände Ahrensfelde, Bernau, Eberswalde, Panketal und Werneuchen.

Bereitschaftspolizei hilft

Die Polizei hat die Anmeldung beider Veranstaltungen gegenüber der MOZ bestätigt. Zur Begleitung wird die Polizeiinspektion Barnim Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei bekommen, betonte eine Sprecher. Mit wie vielen Kräften die Beamten insgesamt vor Ort sein werden, ist unbekannt. Eine entsprechende Frage ließ ein Sprecher unbeantwortet.