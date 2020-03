Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Schon lange, bevor die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin wegen des Coronavirus abgesagt wurde, war klar: Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree bricht in diesem Jahr mit einer Tradition und ist bei der Messe nicht dabei. Stattdessen geht es am Wochenende zum Berlin Travel Festival. "Dort sind vor allem Berliner zu Gast. Sie sind sowohl bei Kurzurlaubs- als auch bei Ausflugsgästen unsere Hauptzielgruppe", sagt Geschäftsführerin Ellen Rußig. Unter den Bewohnern der Hauptstadt wolle man nun neue und andere Personengruppen erreichen. Der Tourismusverband will vor allem jüngere Menschen ansprechen. So soll sich der positive Trend bei den Übernachtungszahlen – vor kurzem wurde die amtliche Statistik für 2019 veröffentlicht – verstärkt werden.

Wie Ellen Rußig erläutert, lockt das Seenland vor allem Kultur- und Naturliebhaber, aber auch vergleichsweise junge Anhänger von Mikroabenteuern und Wildnis-Erfahrungen an. Das habe eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung ergeben. "Auf dem Berlin Travel Festival erreichen wir diese", ist sie überzeugt. Im vergangenen Jahr seien bei der Messe 45 Prozent der insgesamt 9000 Privatbesucher zwischen 25 und 34 Jahre alt gewesen.

Auch bei der Art und Weise, wie sich der Tourismusverband bei der dreitägigen Veranstaltung in der Arena Treptow präsentiert, spielt das eine Rolle. Vertreten ist er an einem Gemeinschaftsstand des Landes Brandenburg. "Er sieht aber nicht aus wie ein klassischer Messestand. Stattdessen gibt es Aktionsflächen, auf denen wir mit den Besuchern in Kontakt treten können", erläutert Marketingleiterin Sandra Haß. Am Freitag ist dort der CTA-Kulturverein Nord aus Fürstenwalde mit dabei, Gäste können töpfern. Außerdem ist das Schlossgut Altlandsberg vor Ort und verkostet Liköre aus eigener Herstellung. Kinder können Postkarten bemalen.

Der Tourismusverband hat für das Travel Festival auch einen neuen Slogan ausgeheckt. "Tschüss Berlin. Entdecke das ursprüngliche Leben", heißt er. "Wir wollen ein bisschen frech sein, um auf uns aufmerksam zu machen", sagt Sandra Haß. Im Gepäck haben die Touristiker eine elektronische Info-Säule, auf der die Gäste auch konkrete Vorschläge für einen Ausflug erhalten – Angeln im Schlaubetal zum Beispiel, eine Kanu-Tour auf der Müggelspree von Hangelsberg nach Erkner, eine Wanderung durch die Rauener Berge. Dazu preist der Verband ein neues Coupon-Heft an. Darin bieten 23 Anbieter aus der Region Rabatte an, darunter die Kaffeerösterei in Erkner, ein Kanuverleih in Beeskow, ein Restaurant in Bad Saarow, ein Landwirt in Görzig.

Ein Plus von zwei Prozent

Das alles soll dazu beitragen, dass der positive Trend der Tourismusbranche im Seenland anhält. Gut 2,28 Millionen Übernachtungen wurden vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg im vergangenen Jahr gezählt, das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von zwei Prozent. Im Durchschnitt blieben die Gäste 3,1 Tage. "Die Übernachtungsgäste machen die Hälfte der touristischen Wertschöpfung bei uns aus", erläuterte Ellen Rußig. Gemeinden, in denen die Zahlen zurückgingen, sind die große Ausnahme. Ausgerechnet Wendisch Rietz mit seinen großen Ferienhaus-Siedlungen am Scharmützelsee gehört dazu. Nach Auffassung der Verbandsgeschäftsführerin liegt das an einem verkürzten Sommerferien-Korridor. "Die Ferien in Sachsen, Berlin und Brandenburg, den für uns wichtigsten Bundesländern, haben sich im vergangenen Jahr überschnitten", sagt sie. Zudem sei das einzige Hotel im Ort wegen eines Betreiberwechsels vorübergehend geschlossen gewesen.

Rasant zugelegt hat hingegen Frankfurt (Oder). Dort gab es im Jahresvergleich einen Zuwachs um 10,5 Prozent.